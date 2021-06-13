Эпидемиолог объяснила, с чем связаны изменения симптомов коронавируса

Сочетание двух инфекций может вызывать изменение основного спектра симптомов коронавируса, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, в ряде случаев это может быть и микст-инфекция, когда одновременно происходит заражение двумя вирусами.

В качестве примера она привела сочетание COVID-19 и риновирусной инфекции, сопровождающейся обильными выделениями из носа.

«В этом случае вирус SARS-CoV2 быстро подавляется активно размножающимся в верхних дыхательных путях риновирусом, и коронавирусная инфекция протекает значительно легче», — рассказала Пшеничная в беседе с «РИА Новости».

Она уточнила, что в клинической картине встречаются несвойственные симптомы в виде обильной ринореи, что характерно именно для риновируса, а боли в горле более характерны для сочетания аденовирусной инфекции и COVID-19.

Симптомы © pexels.com

Кроме того, свой вклад в клиническую картину коронавируса может вносить сезонная аллергия на пыльцу растений, добавила эпидемиолог.

Пшеничная подчеркнула, что при симптомах респираторной инфекции, расстройстве желудочно-кишечного тракта и повышении температура тела, следует оставаться дома и сделать тест на COVID-19.

Ранее ученые из Королевского колледжа Лондона отметили, что общие симптомы коронавируса претерпели изменения. Его мутации привели к тому, что самыми распространенными симптомами инфекции стали головная боль, насморк и боль в горле.

Тем временем директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи академик Александр Гинцбург подтвердил информацию о наличии оригинальных российских и, конкретно, московских штаммов SARS-CoV-2.