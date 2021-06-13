На саммите G7 между Джонсоном и Макроном вспыхнул конфликт из-за Brexit

На саммите «Большой семерки» (G7), проходящем на юге Англии, между британским премьером Борисом Джонсоном и президентом Франции Эммануэлем Макроном возникли противоречия, касающиеся Brexit и Северной Ирландии.

Макрона возмутило то, что Джонсон пытался отвлечь участников саммита от обсуждения насущных проблем, переводя разговор на тему Brexit.

«Не говори мне, что ты не знал, на что идешь, когда подписывался под выходом Британии из ЕС», — приводит источник Reuters слова французского лидера, обращенные к Джонсону.

Как сообщает Bloomberg, премьер-министр Великобритании Борис пригрозил странам Европы новой торговой войной, поводом для которой может стать юридическая коллизия вокруг поставок товаров в Северную Ирландию. Речь идет о возможной приостановке части соглашения, заключенного в рамках Brexit.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на саммите G7 в Корнуолле © PA/TASS

Дело в том, что Северная Ирландия граничит с Ирландией, которая по-прежнему входит в Евросоюз. При этом соглашение о Brexit предусматривает, что Северная Ирландия получает двойной статус, одновременно оставаясь в составе Великобритании и таможенной территории ЕС, в результате чего товары, попадающие туда из остальных частей королевства, подлежат таможенному досмотру.

Льготный период, позволяющий не оформлять декларации на продовольственную продукцию, действует до конца июня, однако Лондон в одностороннем порядке продлил его действие в отношении товаров животного происхождения. В ответ Брюссель обратился в суд ЕС, указав на допущенные нарушения положений соглашения о Brexit.

По информации The Daily Telegraph, в ходе прямых переговоров между Джонсоном и Макроном последний ошибочно намекнул на то, что Северная Ирландия не входит в состав Соединенного Королевства. У британского премьера эти слова вызвали возмущение. Издание уточняет, что в беседе с французским лидером Джонсон попытался объяснить свое разочарование протоколом по Северной Ирландии и спросил Макрона, что бы тот делал, если бы сосиски из Тулузы стало бы невозможно завозить в Париж. Президент Франции ответил, что это некорректное сравнение, поскольку Париж и Тулуза входят в состав одного государства. Тем самым Макрон ошибочно предположил, что Северная Ирландия не входит в состав Великобритании.

Как писал ранее «Ридус», 9 июня между представителями Великобритании и ЕС произошел обмен угрозами. Это противостояние журналисты давно уже назвали «сосисочной войной». Спорные моменты между Лондоном и Брюсселем заключаются во ввозе в Северную Ирландию мясных продуктов из различных частей Британии.

Напомним, Великобритания официально покинула Европейский союз 1 февраля 2020 года.

