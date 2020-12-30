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Британия заключила с ЕС соглашение о торговом сотрудничестве после Brexit

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© pixabay.com

© pixabay.com

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал с Евросоюзом соглашение о торговле и сотрудничестве после Brexit.

Соглашение было подписано в результате длительных переговоров, продолжавшихся несколько месяцев.

Уточняется, что были подписаны еще два документа: соглашение о процедурах по обмену и защите конфиденциальной информацией, а также соглашение о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии.

Как сообщает Sky News, Джонсон отметил, что достигнутое соглашение является началом прекрасных отношений между Великобританией и ее партнерами в ЕС.

© pixabay.com

© pixabay.com

Теперь документ поступит на рассмотрение в Палату лордов, однако в британском правительстве надеются, что соглашение пройдет все необходимые парламентские этапы в течение одного дня.

Со стороны Европейского союза соглашение подписали председатель Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Документ должны одобрить страны ЕС и Европарламент.

Ранее предполагалось, что окончательная судьба соглашения между Великобританией и Евросоюзом по поводу условий Brexit должна решиться до 13 декабря.

В случае нарушения Лондоном условий соглашения Европейский союз пообещал начать торговую войну с Великобританией.

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