Британия заключила с ЕС соглашение о торговом сотрудничестве после Brexit
- 30 декабря 2020, 19:43
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал с Евросоюзом соглашение о торговле и сотрудничестве после Brexit.
Соглашение было подписано в результате длительных переговоров, продолжавшихся несколько месяцев.
Уточняется, что были подписаны еще два документа: соглашение о процедурах по обмену и защите конфиденциальной информацией, а также соглашение о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии.
Как сообщает Sky News, Джонсон отметил, что достигнутое соглашение является началом прекрасных отношений между Великобританией и ее партнерами в ЕС.
Теперь документ поступит на рассмотрение в Палату лордов, однако в британском правительстве надеются, что соглашение пройдет все необходимые парламентские этапы в течение одного дня.
Со стороны Европейского союза соглашение подписали председатель Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Документ должны одобрить страны ЕС и Европарламент.
Ранее предполагалось, что окончательная судьба соглашения между Великобританией и Евросоюзом по поводу условий Brexit должна решиться до 13 декабря.
В случае нарушения Лондоном условий соглашения Европейский союз пообещал начать торговую войну с Великобританией.
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