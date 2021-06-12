Байден и страны G7 договорились о мерах по противодействию Китаю

На саммите G7 в Англии президент США Джо Байден и другие лидеры стран «Большой семерки» выработали меры по противодействию проектам Китая.

В частности, они договорились о запуске глобальной инициативы в сфере развития инфраструктуры для развивающихся стран.

«Восстановим мир в его лучшем виде» (Build Back Better World (B3W)) — это высококлассное и прозрачное инфраструктурное партнерство, указывается в заявлении Белого дома.

Цель этой инициативы — сокращение потребности в инфраструктуре, увеличившейся из-за пандемии коронавируса. Вложения в реализацию этого проекта оцениваются более чем в 40 триллионов долларов.

Также отмечается, что в рамках данной инициативы страны G7 и другие партнеры намерены координировать свои действия для мобилизации капитала в четырех областях — климат, здравоохранение, цифровые технологии и гендерное равенство.

Инициатива должна затронуть государства Латинской Америки, Африки и Индо-Тихоокеанского региона с низким и средним уровнем дохода. При этом у разных стран «Большой семерки» будет разная «географическая ориентация» в отношении этих регионов.

В состав G7 входят Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, США и ЕС. Саммит стран G7 проходит в графстве Корнуолл на юге Англии с 11 по 13 июня.

Напомним, Китай активно включает в свою орбиту влияния страны Африки. За последние 40 лет товарооборот между Китаем и Африкой вырос с 765 миллионов долларов США до более чем 170 миллиардов.



Подавляющее большинство африканских стран уже присоединились к китайскому глобальному инфраструктурному проекту «Один пояс и один путь» на триллион долларов, который свяжет огромной сетью автомобильных дорог, железнодорожных линий, портов и трубопроводов Евразию, Ближний Восток и Африку. Кроме того, в ближайшее время континент может покрыться сетью китайских военных баз.

Инвестиционные аналитики из гонконгской компании Gavekal Research спрогнозировали раскол мира на три экономические зоны — европейскую, американскую и китайскую, отведя России место в китайском блоке.

