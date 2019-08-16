В США обеспокоились ростом влияния России и Китая в Африке

Министерство обороны США предупредило Конгресс о рисках для американских интересов, связанных с ростом влияния России и Китая в Африке.

По информации американского сетевого журнала The Intercept, известного своим сотрудничеством с Эдвардом Сноуденом, письменные показания конгрессменам дали глава Африканского командования Вооруженных сил США Стивен Таунсенд и его предшественник на этом посту генерал Корпуса морской пехоты Томас Вальдхаузер. В них они выразили обеспокоенность политикой Москвы и Пекина в Африке.

Из показаний военных следует, что Пекин и Москва неуклонно наращивают свои экономические связи со странами Африки, а вместе с ними и свое дипломатическое влияние. За последние 40 лет товарооборот между Китаем и Африкой вырос с 765 миллионов долларов США до более чем 170 миллиардов. 39 из 54 африканских стран уже присоединились к китайскому глобальному инфраструктурному проекту «Один пояс и один путь» на триллион долларов, который свяжет огромной сетью автомобильных дорог, железнодорожных линий, портов и трубопроводов Евразию, Ближний Восток и Африку, пишет издание.

Товарооборот России с Африкой вырос с 5,7 миллиарда долларов в 2009 году до 17,4 миллиарда в 2017 году, и Москва активно продвигает на континенте свои проекты в области ядерной инфраструктуры и технологий, а также занимается инвестициями в нефтегазовую отрасль.

И Москва, и Пекин также стремятся увеличить свое культурное влияние, в первую очередь за счет обучения африканцев китайскому и русскому языкам. Китайские культурные центры открыты в 20 странах Африки, а российские — в девяти.



Особенно высоко успехи России генерал Вальдхаузер оценил в Центральноафриканской Республике (ЦАР), упомянув о частной военной компании «Вагнер». По его словам, несколько меньшие достижения у Москвы в Алжире, Ливии и Судане, а также в Анголе, Гвинее, Гвинее-Бисау, Мали, Мавритании и Тунисе.

Успехи Китая американские генералы оценивают еще выше и предупреждают конгрессменов, что в ближайшее время континент может покрыться сетью китайских военных баз, тем самым поставив под угрозу «свободу действий США на территории Африки и в окружающем ее пространстве».

Таунсенд и Вальдхаузер рекомендовали Конгрессу активнее заниматься вопросами сотрудничества с африканскими странами, чтобы Россия и Китай не смогли воспользоваться в полной мере доступом к их портам, базам или воздушному пространству.

Напомним, в начале 70-х годов Советский Союз в рамках холодной войны с США установил дипломатические отношения со многими африканскими странами и стал активно поддерживать местные коммунистические движения. На протяжении двух десятилетий Москва помогала дружественным режимам деньгами, вооружением, военной и иной техникой, построила многие сотни школ, больниц и заводов, выучила десятки тысяч африканских студентов и курсантов, которые потом вернулись на родину работать и воевать.

Советские военнослужащие и сотрудники спецслужб принимали участие в военных конфликтах на территории африканских государств. Военная поддержка оказывалась в основном Анголе и Эфиопии. В итоге за время помощи братским народам Африки их совокупный долг перед СССР составил несколько десятков миллиардов долларов, однако выгоды для Советского Союза от всех этих усилий оказались неочевидны.

После распада СССР коммунизм в Африке быстро зачах, а вот многочисленные вооруженные конфликты остались, также как и потребность в иностранном вооружении и военных специалистах. Во время попытки снять репортаж о российском присутствии в ЦАР были убиты журналисты Александр Расторгуев, Орхан Джемаль и Кирилл Радченко, расследование их гибели на завершено до сих пор. В Москве убеждены, что это была провокация американских спецслужб с целью подорвать вновь активизировавшееся экономическое партнерство России и африканских стран.

Ранее «Ридус» подробно рассказывал о том, сколько Россия инвестирует в Африку и какая от этого польза.