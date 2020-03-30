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В московской больнице живую старушку перепутали с умершей

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© visualhunt.com

© visualhunt.com

В одной и столичных больниц перепутали умершую женщину с живой.

Как стало известно РЕН ТВ, 32-летняя москвичка узнала о том, что тело ее скончавшейся 78-летней бабушки передали посторонним людям.

Оказалось, что внучке сообщили о выписке не ее родственницы, а совершенно незнакомой женщины, родственники которой не выявили подмену и похоронили умершую под чужим именем.

По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, сообщает телеканал.

Как пишет Mash, внучка ошибочно захороненной москвички ищет семью, которой отдали тело ее бабушки.

Ранее сообщалось, что патологоанатомы в Мурманской области перепутали тела троих усопших.

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