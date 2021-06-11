Эрдоган анонсировал визит российских инспекторов в Анталью

В ближайшее время в турецкую Анталью должна прибыть делегация российских инспекторов, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Они обсудят возможности полноценного возобновления авиасообщения между двумя странами.

«Из России в Анталью приедет российская делегация, чтобы провести переговоры», — цитирует Эрдогана телеканал TRT Haber.

Накануне министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что переговоры Анкары и Москвы по вопросу возобновления авиасообщения в полном объеме проходят позитивно. По его словам, турецкие власти дали ответы на все вопросы российской стороны. Он отметил, что российская делегация расскажет о результатах своей поездки властям РФ, после чего будет решаться вопрос о возобновлении полетов, сообщает «РИА Новости».

Напомним, Россия ограничила авиасообщение с Турцией сначала с 15 апреля по 1 июня, а затем — до 21 июня.



Как писал ранее «Ридус», в Российском союзе туриндустрии (РСТ) оценили потери туроператоров от ограничения авиасообщения с Турцией минимум в пять миллиардов рублей.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что за нереализованные турпоездки россиянам задолжали 44 миллиарда рублей.



Тем временем цены на авиабилеты в страны, которые еще остаются открытыми для желающих отдохнуть на море россиян, выросли в несколько раз.