Психолог назвала способы преодолеть паническую атаку

Нормализация дыхания является одним из способов распознать паническую атаку и преодолеть ее физические проявления, сообщила психолог и семейный консультант Станислава Зарудная.

По ее словам, при панической атаке люди обычно в течение 20−30 минут испытывают внезапное чувство страха. Зачастую это ощущение сопровождают одышка, учащенное сердцебиение, дрожь, головокружение, а также мысли о грядущей беде.

Зарудная объяснила, что причиной возникновения такого состояния могут быть проблемы со здоровьем, трудности на работе, а также употребление наркотических веществ и алкоголя.

При этом психолог напомнила, что панические атаки не вызывают серьезных последствий для здоровья и не приводят к летальному исходу. Чтобы справиться с таким состоянием, она рекомендовала в первую очередь нормализовать дыхание. Это позволит уменьшить частоту пульса и избавиться от ощущения онемения.

Психическая атака © pexels.com

«Дышите животом, глубоко, делайте укороченный вдох и медленный выдох, где он будет в два раза длиннее вдоха. Это тот самый цикл дыхания, который поможет снизить частоту пульса», — рассказала Зарудная в беседе с Пятым каналом.

Она также обратила внимание на то, что паническая атака может возникать из-за интерпретации ситуации или явлений, а не при наличии конкретной проблемы. В этом случае необходимо отвлечься от этих мыслей, чтобы ослабить чувство страха, советует эксперт.

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