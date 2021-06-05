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«Устроили вопли»: Белоусов вновь обрушился с критикой на металлургов

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Андрей Белоусов. © Сергей Фадеичев/ТАСС

Андрей Белоусов. © Сергей Фадеичев/ТАСС

Первый вице-премьер Андрей Белоусов снова подверг критике российских металлургов, которые, по его словам, устроили «вопли» из-за нескольких десятков миллиардов рублей при выросших в разы доходах в период пандемии.

Он заявил, что власти РФ «спалили» на поддержке экономики в 2020—2021 годах около 4 триллионов рублей. При этом они ничего не взяли у металлургов, которые получали сверхдоходы благодаря стремительно выросшим ценам на металлы.

«Мы все взяли у банков в виде заимствований», — уточнил Белоусов на встрече с участниками международного молодежного экономического форума в рамках ПМЭФ.

Он также выразил свое возмущение тем, что представители металлургических компаний жаловались на решение о повышении НДПИ на твердые полезные ископаемые, которое было принято в прошлом году.

«Я им честно сказал: вы устроили какие-то вопли из-за нескольких десятков миллиардов рублей при вашем росте EBITDA и доходов», — цитирует его «360».

Напомним, ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов упрекнул российских производителей металла в попытке нажиться на россиянах в трудное время. Он заявил, что за период пандемии коронавируса металлурги получили сверхдоходы, поскольку подняли цены на внутреннем рынке почти до уровня мировых цен.

Как выразился вице-премьер, они «нахлобучили государство и бюджет в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 миллиардов рублей». «Эти деньги, я считаю, они должны нам вернуть в виде налога», — предложил Андрей Белоусов.

Ситуацию с резким ростом цен на металл прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что в результате пострадало не только государство, но и граждане.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров провел совещание с владельцами крупнейших металлургических компаний и призвал их предоставить скидки для государственных строек. По мнению министра, этого будет достаточно, чтобы закрыть вопрос с резким удорожанием металла.

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