Володин дал свою оценку ситуации с ростом цен на металл

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал интервью первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, в котором тот упрекнул российских производителей в попытке нажиться в трудное время.

Ранее Белоусов заявил, что за период пандемии коронавируса доходы металлургов возросли в разы благодаря тому, что все они подняли цены на внутреннем рынке в соответствии с ростом мировых цен. По его словам, металлурги «нахлобучили государство и бюджет в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 миллиардов рублей». «Эти деньги, я считаю, они должны нам вернуть в виде налога», — добавил вице-премьер.

Володин поддержал Белоусова, отметив, что он правильно высказался по этой ситуации.

Председатель нижней палаты парламента также выразил собственное мнение по данному вопросу, основанное на решении Госдумы, принятом 25 мая.

«Мы говорили о том, что стоимость металла выросла на 50% и выше. На кровельное железо и другие металлические изделия — еще больший рост. Дано поручение проанализировать причины роста цен на стройматериалы комитету по контролю ГД», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что рост цен на металл повлек дополнительные расходы граждан и государства, а также сказался на стоимости жилья в новостройках.

Володин пообещал, что Госдума в течение недели выработает предложения, которые могут быть разные. «Но совершенно очевидно, что недопустимо, когда на внутреннем рынке необоснованно растет цена на продукцию, а компании получают сверхдоходы, прекрасно понимая, за чей счет», — заключил спикер.

Интервью Белоусова прокомментировал владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), президент ассоциации «Русская Сталь» Владимир Лисин. Он раскритиковал планы правительства вернуть в бюджет полученные металлургами за время пандемии сверхприбыли в размере 100 миллиардов рублей.