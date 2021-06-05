Российский теннисист раскрыл тайну договорных матчей

На спортивных ставках зарабатывают не только букмекеры, но и низкооплачиваемые спортсмены, соглашающиеся на договорные матчи, рассказал известный в прошлом российский теннисист Андрей Чесноков.

Эта тема стала резонансной после задержания в Париже российской теннисистки Яны Сизиковой, которую заподозрили в умышленном проигрыше на прошлогоднем турнире «Ролан Гаррос».

Чесноков обратил внимание на ее низкий рейтинг, который вынуждает спортсменку как-то сводить концы с концами.

«Сколько может игрок заработать в год? 50 тысяч евро? Он не может ничего себе позволить. Порой игрокам надо жить вдвоем-втроем в одном номере, чтобы как-то себя прокормить», — сообщил он в беседе с «360».

«Ставочная контора — это бизнес. И я думаю, что здесь тоже бизнес. Подготавливают игрока, платят ему из-под стола эти деньги бешеные», — пояснил собеседник телеканала.

Он также рассказал о существующей в мире тенниса схеме договорных матчей. По его словам, теннисист может договориться со своим соперником, которого он знает, что на турнире первый сет выиграет он, затем второй уступит, а третий снова выиграет. Кроме того, в каждом сете можно «разыграть» конкретный счет, ведь на них тоже делают ставки. В результате оба игрока при сговоре могут заработать гораздо больше, чем кто-то один из них, если победит на турнире, отметил Чесноков.

При этом он признал, что сейчас существует очень жесткий контроль. «Я знаю, что на игроков выходила служба со Скотланд-Ярда», — сообщил Чесноков. Он также вспомнил, что однажды российская теннисистка Екатерина Бычкова отказалась от договорного матча, но не сообщила об этом, в результате чего ее дисквалифицировали. В договорных матчах подозревали и Евгения Кафельникова, но никаких санкций в его отношении не применялось, добавил спортсмен.

Теннис. © Pixabay

Он объяснил, что теннисист, занимающий в рейтинге 200-ю или 300-ю строчки, может заработать с призовых на турнирах не больше 100 тысяч долларов в год, однако при этом ему придется сыграть в год 25−30 турниров, на каждый перелет купить билет себе и тренеру, оплатить гостиницу. Поэтому многие вынуждены участвовать в договорных матчах, рискуя своей репутацией.

Чесноков подчеркнул, что чем хуже в стране экономическая ситуация, тем сильнее в ней «процветает» бизнес договорных матчей.

Как писал ранее «Ридус», российскую теннисистку Яну Сизикову подозревают в умышленном проигрыше на турнире Roland Garros в прошлом году, в рамках которого она и американка Мэдисон Бренгл проиграли румынкам Патриции Марии Циг и Кристине-Андрее Миту (6:7, 4:6).

После игры правоохранительные органы заметили неестественное увеличение ставок в букмекерских конторах в пользу румынской пары в пятом гейме второго сета. Тогда Сизикова допустила две двойные ошибки и проиграла гейм. Общая сумма ставок составила несколько сотен тысяч евро.

В 2019 году в участии в договорных матчах заподозрили сразу 135 теннисистов, среди них оказались три спортсмена из списка 30 лучших в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

