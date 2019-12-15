Около 135 теннисистов заподозрили в договорных матчах

Большой скандал назревает в профессиональном теннисе. Расследование издания Die Welt и телеканала ZDF показало, что 135 игроков принимают участие в договорных матчах. Среди них есть имеющий три титула теннисист из списка 30 лучших в рейтинге Ассоциации-теннисистов профессионалов (ATP).

Немецкие журналисты приписывают происходящее армянской мафии, сеть которой широко распространена в Европе. Результаты расследования, которое длилось около года, станут достоянием общественности в течение нескольких месяцев. На определенном этапе к работе подключилось ФБР, отмечает Die Welt.

Информатором расследования называется один из немецких теннисистов. Он сотрудничает со следствием, но не дает публичных комментариев. Имя спортсмена не называется.

В сентябре специальный орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе Tennis Integrity Unit (TIU) за попытку продать место в квалификации турнира в Индиан-Уэллсе отстранил на один месяц российскую теннисистку Ирину Хромачеву. Всего в 2019 году были дисквалифицированы более 20 теннисистов и теннисисток.