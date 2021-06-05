Названы основные угрозы цифровому суверенитету России

Основой цифрового суверенитета государства является защита персональных данных граждан, коммерческих предприятий и жизненно важной инфраструктуры от кибератак, а также развитие собственного IT-сектора. В РФ эти сферы находятся под угрозой, рассказал в интервью ridus.ru председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев.

«Необходимо внедрять современные средства защиты, то есть устанавливать специальное программное обеспечение. Еще один момент — регулирование деятельности цифровых компаний. Речь идет как о зарубежных IT-гигантах, так и об отечественных предприятиях. Не менее остро стоит вопрос защиты персональных данных. В этой связи государству нужно совершенствовать законодательство, поскольку, в частности, штрафы за утечку личных данных в нашей стране несоизмеримы с последствиями нанесенного ущерба», — заявил Журавлев.

В регулировании также нуждается деятельность крупных IT-корпораций. В противном случае обеспечить устойчивую работу отечественной онлайн-инфраструктуры, увы, невозможно, добавил эксперт.

Этим вопросом озабочены не только в России, но и в других развитиях странах мира. Например, системы регулирования IT-гигантов создаются в США, Великобритании, Китае, Индии и государствах ЕС. Решаются вопросы антимонопольного законодательства, поскольку IT-гиганты, имея монопольное преимущество, зачастую не дают развиваться другим компаниям. Решаются вопросы распространения деструктивного контента и вопросы, связанные с налогообложением. Россия должна не отставать от мировых трендов и принимать все меры по созданию работающего регулирования. Такое регулирование необходимо сделать максимум сбалансированных, чтобы оно учитывало интересы всех игроков рынка, — заключил Журавлев.

Первый шаг в регулировании иностранных IT-корпораций уже сделан. В конце мая комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал депутатам нижней палаты принять в первом чтении законопроект, обязывающий иностранные IT-компании открывать в России официальные представительства. Требование коснется владельцев онлайн-ресурсов, суточная аудитория которых составляет более 500 тысяч пользователей из РФ.

«Новый закон о „приземлении“ цифровых корпораций в российской юрисдикции позволит компаниям быть в постоянном диалоге с государством и пользователями. Перед первым чтением законопроекта мы хотим провести публичное обсуждение этого документа. Письма с приглашениями принять в нем участие направлены 20 ведущим IT-гигантам. Положительный ответ получен от четырех компаний — Aliexpress, Amazon, Wikipedia, IHerb. Еще в заседании примут участие отраслевые эксперты и общественные организации», — прокомментировал председатель комитета Госдумы по инфополитике Александр Хинштейн.



Ранее начальник управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева отметила, что в редеем гражданин России проводит в интернете около семи часов в день.



«Потребление контента в интернете превысило потребление контента в классических СМИ. Примечательно, что 50% россиян, по данным ВЦИОМ, осознают и понимают, что онлайн-пространству необходимо регулирование, и относятся к этому достаточно позитивно», — подчеркнула Матвеева, выступая на сессии «Цифровой суверенитет и кибербезопасность», которая состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума.