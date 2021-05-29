Комитет Госдумы по инфополитике поддержал закон о «приземлении» IT-гигантов

Комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал депутатам нижней палаты принять в первом чтении законопроект, обязывающий иностранные IT-компании открывать в России официальные представительства. Требование коснется владельцев онлайн-ресурсов, суточная аудитория которых составляет более 500 тысяч пользователей из РФ.

В документе указано, что представительства «должны в полном объеме представлять интересы головных компаний» и «являться основным каналом взаимодействия с властями». Также зарубежным IT-корпорациям придется зарегистрировать личные кабинеты на сайте Роскомнадзора и разместить на своих ресурсах электронную форму для обратной связи с пользователями.

Если IT-корпорации не захотят открывать в РФ представительства, то российским коммерческим организациям и государственным структурам запретят размещать рекламу на их ресурсах.

Новый закон о „приземлении“ цифровых корпораций в российской юрисдикции позволит компаниям быть в постоянном диалоге с государством и пользователями. Перед первым чтением законопроекта мы хотим провести публичное обсуждение этого документа. Письма с приглашениями принять в нем участие направлены 20 ведущим IT-гигантам. Положительный ответ получен от четырех компаний — Aliexpress, Amazon, Wikipedia, IHerb. Еще в заседании примут участие отраслевые эксперты и общественные организации, — прокомментировал председатель комитета Госдумы по инфополитике Александр Хинштейн.

Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин отмечал в интервью ridus.ru, что сегодня сотрудничать с иностранными IT-корпорациями очень непросто.

«Наши запросы постоянно переадресовываются в Ирландию, в Калифорнию, в какие-то юридические службы. Все это блокирует попытку выстроить внятный диалог и прозрачные отношения», — пояснил парламентарий.



Кроме того, в России сложилась крайне несправедливая ситуация, когда зарубежные IT-корпорации могут практически безнаказанно игнорировать требования законов РФ, а российские цифровые компании вынуждены работать по всем правилам, установленным государством, заявил председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения АЮР Александр Журавлев.

«Штрафы, которыми назначаются для иностранных IT-гигантов, по сути, бумажные, юридически мы не можем вынудить их платить. Встает вопрос равноприменимости российского права. Поэтому закон об открытии официальных представительств IT-корпораций в России, благодаря которому они больше не смогут пренебрегать нормами нашего законодательства, как никогда важен», — заключил Журавлев.