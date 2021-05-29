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Комитет Госдумы по инфополитике поддержал закон о «приземлении» IT-гигантов

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© pixabay.com

© pixabay.com

Комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал депутатам нижней палаты принять в первом чтении законопроект, обязывающий иностранные IT-компании открывать в России официальные представительства. Требование коснется владельцев онлайн-ресурсов, суточная аудитория которых составляет более 500 тысяч пользователей из РФ.

В документе указано, что представительства «должны в полном объеме представлять интересы головных компаний» и «являться основным каналом взаимодействия с властями». Также зарубежным IT-корпорациям придется зарегистрировать личные кабинеты на сайте Роскомнадзора и разместить на своих ресурсах электронную форму для обратной связи с пользователями.

Если IT-корпорации не захотят открывать в РФ представительства, то российским коммерческим организациям и государственным структурам запретят размещать рекламу на их ресурсах.

Новый закон о „приземлении“ цифровых корпораций в российской юрисдикции позволит компаниям быть в постоянном диалоге с государством и пользователями. Перед первым чтением законопроекта мы хотим провести публичное обсуждение этого документа. Письма с приглашениями принять в нем участие направлены 20 ведущим IT-гигантам. Положительный ответ получен от четырех компаний — Aliexpress, Amazon, Wikipedia, IHerb. Еще в заседании примут участие отраслевые эксперты и общественные организации, — прокомментировал председатель комитета Госдумы по инфополитике Александр Хинштейн.

Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин отмечал в интервью ridus.ru, что сегодня сотрудничать с иностранными IT-корпорациями очень непросто.

«Наши запросы постоянно переадресовываются в Ирландию, в Калифорнию, в какие-то юридические службы. Все это блокирует попытку выстроить внятный диалог и прозрачные отношения», — пояснил парламентарий.

Кроме того, в России сложилась крайне несправедливая ситуация, когда зарубежные IT-корпорации могут практически безнаказанно игнорировать требования законов РФ, а российские цифровые компании вынуждены работать по всем правилам, установленным государством, заявил председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения АЮР Александр Журавлев.

«Штрафы, которыми назначаются для иностранных IT-гигантов, по сути, бумажные, юридически мы не можем вынудить их платить. Встает вопрос равноприменимости российского права. Поэтому закон об открытии официальных представительств IT-корпораций в России, благодаря которому они больше не смогут пренебрегать нормами нашего законодательства, как никогда важен», — заключил Журавлев.

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Подведены итоги переговоров Путина и Лукашенко и Путин

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Встреча президента РФ Путина и президента Белоруссии Лукашенко в Сочи © Михаил Климентьев/ТАСС

Встреча президента РФ Путина и президента Белоруссии Лукашенко в Сочи © Михаил Климентьев/ТАСС

В Сочи завершились двухдневные переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

В результате лидеры двух стран достигли ряда договоренностей.

В частности, речь идет о выделении второго транша российского госкредита, а также о расширении географии полетов авиакомпании «Белавиа» в РФ.

«Окончательно решен вопрос о перечислении второго транша государственного кредита. Достигнута договоренность об открытии новых рейсов „Белавиа“ в российские города», — сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул Первого».

Накануне Путин и Лукашенко беседовали более 5 часов, а в субботу переговоры продолжились.

Как писал ранее «Ридус», на встрече Лукашенко заявил о попытках его противников раскачать ситуацию в Белоруссии «до уровня августа прошлого года» после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair. Президент Белоруссии также пообещал показать Путину документы, связанные с посадкой лайнера.

Кроме того, Лукашенко напомнил о непростой ситуации, в которую попала авиакомпания «Белавиа» из-за санкций Запада.

Как известно, они были вызваны инцидентом с самолетом Ryanair, который 23 мая следовал из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии и был вынужден приземлиться в Минске из-за сообщения о минировании. На борту лайнера находились один из основателей Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка, гражданка России Софья Сапега. Их в результате задержали.

После этого случая Евросоюз запретил белорусским авиакомпаниям полеты на территорию Еврозоны, а Украина закрыла свое воздушное пространство для самолетов, зарегистрированных в Белоруссии.

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