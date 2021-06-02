«Ставка на толковых людей»: Путин подвел итоги праймериз «Единой России»

Президент России Владимир Путин подвел итоги предварительного голосования (праймериз) «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в Госдуму. Такая процедура, по мнению главы государства, обеспечивает «постоянное развитие партии, привлекая в нее толковых, целеустремленных и неравнодушных людей».

«Пока „Единая Россия“ — единственная партия, которая проводит столь широкое и открытое предварительное голосование. Она не боится конкуренции. Не боится прямого, честного разговора с людьми. Не боится советоваться и поддерживать их инициативы, воспринимать критику», — подчеркнул президент, выступая на встрече с руководством «Единой России», участниками и победителями праймериз.

В предварительном голосовании принимали участие очень много молодых людей, обратил внимание Путин.

Значит, они не стоят в стороне от развития России. И готовы поучаствовать не только в предварительном голосовании, но и в решении задач, которые стоят перед страной. Я думаю, они сделают все, чтобы оправдать высокое доверие. С их настроем, который мы сейчас все видим, я уверен — так оно и будет, — заявил глава государства.

Предварительное голосование «поможет отобрать тех кандидатов, которые искренне желают помогать людям», считает участник праймериз «Единой России», руководитель центра хирургии GMS Hospital Бадма Башанкаев.

«Люди несколько устали от пустопорожних обещаний. Пора что-то делать. Надеюсь, что я смогу быть полезным», — рассказал Башанкаев в интервью ridus.ru.

Он отметил, что опыт участия предварительном голосовании «побуждает взглянуть на проблемы с разных сторон».

Это очень полезно. Тем более, на встрече президент говорил, что кандидат в депутаты должен знать и понимать чаяния абсолютно разных людей. Я совершенно с ним в этом согласен, — поделился наш собеседник.

«Встреча с главой государства прошла очень приятно. Для меня Владимир Путин раскрылся как интересный собеседник, мудрый человек. Он выслушал каждого участника праймериз, оценил наши предложения, подбодрил нас», — добавил Бадма Башанкаев.

«Единая Россия», проводя праймериз, кардинально меняет у россиян восприятие депутатов Госдумы, уверена политконсультант Алена Август.

«Многие участники праймериз являются волонтерами, общественными деятелями, видными специалистами в области медицины и других важных сферах. Это не просто партийные функционеры или чиновники, а люди, которые способны оказать конкретную помощь нуждающимся», — пояснила эксперт.

Предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая онлайн во всех регионах России, а в 42 субъектах — еще и очно. Явка избирателей составила почти 12 миллионов человек.

По словам сенатора Александра Карелина, праймериз поставили абсолютный рекорд по количеству людей, которые захотели принять в нем участие.

«Почти 12 миллионов человек отдали свои голоса за тех или иных кандидатов. Это сильно превосходит показатели 2016 года. Ни до, ни после, да и зная опыт других стран, где проводится предварительное голосование, таких показателей не было достигнуто», — констатировал Карелин.