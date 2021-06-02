Праймериз «Единой России» установили рекорд по количеству участников

Предварительное голосование «Единой России» поставило абсолютный рекорд по количеству людей, которые захотели принять в нем участие. Об этом сообщил председатель федерального оргкомитета праймериз ЕР сенатор Александр Карелин.

«Почти 12 миллионов человек отдали свои голоса за тех или иных кандидатов. Это сильно превосходит показатели 2016 года. Ни до, ни после, да и зная опыт других стран, где проводится предварительное голосование, таких показателей не было достигнуто», — подчеркнул Карелин.

Около 5,8 тысячи человек принимали участие в праймериз в качестве кандидатов (примерно 13 человек на место). Победители предварительного голосования получат возможность баллотироваться на выборы в Госдуму от «Единой России». Больше половины претендентов (52%) — беспартийные. Примерно треть кандидатов — волонтеры и общественники.

По словам Александра Карелина, предварительное голосование прошло практически без нарушений. В федеральный оргкомитет поступило всего 152 жалобы.

Где-то жаловались на невозможность посчитать на участках счетных, но когда смотрим дату и время подачи, то это происходит в период, когда еще участок работал — 16-17 часов. Одна жалоба передана в конфликтную комиссию. До съезда «Единой России» по ней будет проведена работа и подготовлен доклад председателю партии Дмитрию Медведеву, — сказал Карелин.

Предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая онлайн во всех регионах России, а в 42 субъектах — еще и очно. Явка избирателей составила почти 12 миллионов человек.