Май в Москве вошел в число самых дождливых в XXI веке

В мае в столице выпало почти две месячные нормы осадков — 93,3 миллиметра.

В результате этот май стал четвертым в списке самых дождливых в XXI веке, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Только за субботу, 29 мая, в Москве выпало 22 миллиметра осадков.

«По области больше всего осадков выпало в Луховицах — 30 миллиметров», — уточнил Леус в интервью «РИА Новости».

Синоптик добавил, что в субботу в Кашире и Коломне были зафиксированы осадки в виде града.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что в селе Парфентьево под Коломной сильный ливень сопровождался порывистым ветром. В объектив камеры также попал град с куриное яйцо.

По прогнозам Гидрометцентра, в Москве и области к понедельнику, 31 мая, днем будет всего плюс 15−16 градусов, а ночью — не выше семи градусов тепла. Такая же погода сохранится в первые дни июня. Похолодание будет вызвано циклоном, который принесет холодный фронт с севера.

В свою очередь специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в первые дни лета дневная температура в столице ожидается на два — три градуса ниже климатической нормы.