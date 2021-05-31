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Российского легкоатлета Сафиуллина заподозрили в сбыте наркотиков

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Ильгизар Сафиуллин © кадр из видео

Ильгизар Сафиуллин © кадр из видео

Чемпион Европы по легкой атлетике Ильгизар Сафиуллин задержан в Москве по подозрению в сбыте наркотиков.

Сотрудники полиции остановили его на улице, когда он шел домой.

При нем были обнаружены пакетики с порошком.

В ходе обыска в квартире подозреваемого правоохранители нашли почти полкилограмма мефедрона. Это наркотическое вещество отправили на экспертизу, сообщает «112».

В отношении спортсмена возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконный оборот наркотиков».

Как отмечает «РЕН ТВ», вместе с Сафиуллиным был задержан его сообщник, которому он передал запрещенные вещества.

Сафиуллин одержал победу на чемпионате Европы по кроссу среди юниоров в 2011 году, а в 2010 году стал чемпионом России среди юниоров в беге на 3000 метров с препятствиями.

Ранее сообщалось, что прокуратура Чукотского автономного округа утвердила обвинительное заключение по делу против главного врача филиала окружного Центра гигиены и эпидемиологии, обвиняемого в покупке наркотиков через Сеть.

Также стало известно, что Московский районный суд Минска вынес приговор поп-исполнителю Тиме Белорусских (Тимофею Морозову) и его другу Антону Кривецкому, которым ранее было предъявлено обвинение в незаконном обороте наркотиков.

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