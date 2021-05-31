Лавров: Россия готова к отключению SWIFT

Комментируя предложение отключить Россию от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что от ЕС и стран Запада можно ожидать неправомерных решений, принятых на пустом месте.

По словам главы МИД РФ, Евросоюз и Запад в целом уже много раз показывали то, что не являются надежными партнерами для России.

Он отметил, что Запад ищет дополнительные возможности наказать Россию и поэтому подобные призывы звучат не один месяц и даже не год.

«Я не знаю, какие конкретно решения будут приняты западными странами, владельцами SWIFT и какие рычаги, какие методы давления на них могут оказываться», — цитирует Лаврова ФАН.

При этом он выразил уверенность в том, что правительство РФ и Банк России уже занимаются подготовкой возможных решений на тот случай, если страну отключат от международных платежных систем.

SWIFT © Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus.ru

Лавров отметил, что вопросы более плотного использования национальных валют в расчетах недавно обсуждались на заседании межправительственного совета ЕАЭС. «Также обсуждался переход на валюты, которые не будут зависеть от доллара, чьим положением грубо злоупотребляют США на протяжении многих лет», — приводит его слова ТАСС.

Как писал ранее «Ридус», в конце апреля Европарламент предложил Евросоюзу немедленно прекратить закупать у России нефть и газ, а также отключить ее от SWIFT в случае «вторжения на Украину». Такую резолюцию поддержали подавляющее большинство депутатов европейской ассамблеи.