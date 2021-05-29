Стало известно о смерти мужчины, которому выстрелил в голову сотрудник ДПС

В больнице скончался 19-летний Векил Абдуллаев, в которого при задержании случайно выстрелил сотрудник ДПС.

В местной полиции опасаются, что это известие вызовет массовые беспорядки.

В настоящее время возле отделения полиции организовано дежурство.

Как сообщает Telegram-канала Readovka, ранее туда подъехали представители азербайджанской диаспоры, которые изъявили желание встретиться с выстрелившим сотрудником.

Векил Абдуллаев

Инцидент произошел накануне вечером в Мошковском районе Новосибирской области. После того как водитель «Тойоты» с тонированными стеклами не отреагировал на требование инспекторов ДПС остановиться, полицейские начали преследование автомобиля.

Когда машина все-таки остановилась, водитель и двое пассажиров попытались скрыться, однако сотрудники ДПС сумели задержать одного из нарушителей. Тогда двое других вернулись и попытались отбить товарища.

В результате один из полицейских достал табельное оружие и в ходе борьбы непроизвольно выстрелил, попав в голову 19-летнему пассажиру «Тойоты». Пострадавшего госпитализировали в крайне тяжелом состоянии и ночью прооперировали.

В отношении стрелявшего сотрудника ДПС возбуждено уголовное дело.