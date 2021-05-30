Установка алкозамков за пьяную езду может стать в России принудительной

В настоящее время Минпромторг РФ обсуждает с ГИБДД идею принудительной установки алкозамков на автомобили тех водителей, которые хотя бы раз привлекались к административной ответственности за езду в нетрезвом виде.

Как известно, алкозамок представляет собой устройство, препятствующее движению транспортного средства без предварительной идентификации водителя и проверки его на алкоголь с помощью бесконтактного индикатора паров этилового спирта. Движение автомобиля будет заблокировано в двух случаях: если водитель не идентифицирован и если концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе превышает норму.

«Если человек хоть раз попался на нетрезвом вождении за рулем, он вносится в базу. Раз уже попался, если хочешь опять ехать за рулем — ставь алкозамок, и тогда каждая твоя поездка должна сопровождаться подтверждением», — приводит «РИА Новости» слова замглавы министерства Василия Шпака, сказанные им в ходе выставки «Интеллект машин и механизмов».

Он отметил, что высокий спрос на алкозамки может быть у такси и каршеринговых компаний.

Шпак объяснил это тем, что арендующие машину не всегда соответствуют нормам, позволяющим сесть за руль. Бывает, что автомобили арендуют по поддельным аккаунтам, то есть оформляют их не на себя, а на подставных лиц.

Водитель © pixabay.com

«А тут этот вопрос решается. Если человек не тот, который по факту сел за руль, и фотография опознана, он не сможет им управлять. Соответственно, если этот человек нетрезв — он тоже не сможет управлять», — уточнил замминистра.

Во время презентации разработки рассказали, что алкозамок работает на основе ГЛОНАСС, благодаря чему контролировать наличие алкозамка в машине можно два раза в день. В случае отсутствия обратной связи оператор обратит на это внимание.

По словам Шпака, в мире нет аналогов технологии с такой степенью интеграции, пишет агентство.

Ранее руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Михаил Кизлык предложил устанавливать алкозамки только тем, кто уже садился за руль в нетрезвом виде. Он считает, что даже после окончания срока административного нарушения алкозамки целесообразно установить на период не менее двух лет в том случае, если было точно установлено, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Глава ЦОДД также напомнил, что почти каждое десятое ДТП в России происходит с участием пьяного водителя.

Еще в конце июля 2020 года стало известно, что правительство РФ планирует оснастить все новые российские автомобили алкозамками. Концепцию внедрения подобных устройств в массовое потребление разрабатывает Минпромторг.

Эксперты скептически относятся к идее массового внедрения алкозамков, особенно с учетом стоимости таких устройств, которая колеблется от 25 до 120 тысяч рублей. По их мнению, инициатива неизбежно приведет к подорожанию отечественных автомобилей, которые и так проигрывают по популярности иномаркам.

Кроме того, эксперты не исключают вероятности ошибочного срабатывания системы блокировки и случаев мошенничества, когда нетрезвые водители могут попросить «подышать» своих пассажиров или случайных прохожих.