Глава ЦОДД рассказал, кому нужно устанавливать алкозамки

Алкозамки следует устанавливать только тем, кто уже садился за руль в нетрезвом виде, считает руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Михаил Кизлык.

Он отметил, что внедрение алкозамков в России — это совершенно новый опыт.

По его словам, для начала необходимо тщательно продумать правила использования этого устройства.

«Ставить всем подряд алкозамки мы считаем неправильным и ненужным», — приводятся слова Кизлыка на Едином транспортном портале.

Он добавил, что даже после окончания срока административного нарушения алкозамки целесообразно установить на период не менее двух лет в том случае, если было точно установлено, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Глава ЦОДД также напомнил, что почти каждое десятое ДТП в России происходит с участием пьяного водителя.

В этой связи Кизлык отметил, что некоторых в развитых странах уже давно используются приборы, которые блокируют зажигание двигателя при выявлении паров алкоголя у водителя. Первой европейской страной, запустившей программу по установке алкозамков на автомобили нарушителей, стала в 1999 году Швеция.

Во Франции алкозамки предлагают поставить в машине вместо запрета на вождение и назначают период использования прибора — от 6 месяцев до 5 лет. Такая практика способствуют снижению количества аварий с участием пьяных водителей.

В конце июля стало известно, что правительство РФ планирует оснастить все новые российские автомобили алкозамками. В настоящее время концепцию внедрения подобных устройств в массовое потребление разрабатывает Минпромторг.

Эксперты скептически относятся к идее массового внедрения алкозамков, особенно с учетом стоимости таких устройств, которая колеблется от 25 до 120 тысяч рублей. По их мнению, инициатива неизбежно приведет к подорожанию отечественных автомобилей, которые и так проигрывают по популярности иномаркам.

Кроме того, эксперты не исключают вероятности ошибочного срабатывания системы блокировки и случаев мошенничества, когда нетрезвые водители могут попросить «подышать» своих пассажиров или случайных прохожих.