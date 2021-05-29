Названы страны, гражданам которых разрешили посещать матчи ЧМ по хоккею
- 29 мая 2021, 16:12
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
С 1 июня на матчах чемпионата мира по хоккею в Риге смогут присутствовать иностранные болельщики, но только из эпидемиологически безопасных стран.
Такое решение приняло правительство Латвии.
«Билеты смогут приобрести только болельщики из тех стран, по прибытии из которых в Латвию не требуется самоизоляция», — сказал на пресс-конференции член правления организатора ЧМ ООО «Hokeja akadmija» Эдгар Бунцис.
Он уточнил, что при этом потребуется сертификат о вакцинации от COVID-19, причем после ее завершения должно пройти 14 дней. Однако в случае вакцинации препаратом AstraZeneca должно пройти 22−90 дней после первой прививки, и уже после введения второй дозы зритель может сразу присутствовать на матче. ЧМ по хоккею также смогут посетить лица, уже перенесшие коронавирус.
Как сообщает BNS, на данный момент попасть на матчи мирового первенства могут только болельщики из Великобритании и Финляндии.
«Арена Рига» сможет вместить до 2660 зрителей, а Олимпийский спортивный центр — до 1058 человек.
Отмечается также, что стоимость билетов на последние матчи группового турнира составляет 110 евро, на матчи четвертьфиналов — 165 евро, на полуфиналы — 220 евро, на матч за третье место — 280 евро, а на финал — 340 евро.
Чемпионат мира по хоккею начался в Риге 21 мая, а завершится 6 июня.
Как писал ранее «Ридус», около гостиницы Radisson Blu Hotel Latvija в центре Риги, где проживают участники чемпионата мира по хоккею, государственный флаг Белоруссии поменяли на бело-красно-белый. Замену собственноручно провели министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс и мэр Риги Мартиньш Стакис. По словам градоначальника, в Риге не должны висеть флаги, символизирующие режим, который занимается государственным терроризмом.
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