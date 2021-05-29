Названы страны, гражданам которых разрешили посещать матчи ЧМ по хоккею

С 1 июня на матчах чемпионата мира по хоккею в Риге смогут присутствовать иностранные болельщики, но только из эпидемиологически безопасных стран.

Такое решение приняло правительство Латвии.

«Билеты смогут приобрести только болельщики из тех стран, по прибытии из которых в Латвию не требуется самоизоляция», — сказал на пресс-конференции член правления организатора ЧМ ООО «Hokeja akadmija» Эдгар Бунцис.

Он уточнил, что при этом потребуется сертификат о вакцинации от COVID-19, причем после ее завершения должно пройти 14 дней. Однако в случае вакцинации препаратом AstraZeneca должно пройти 22−90 дней после первой прививки, и уже после введения второй дозы зритель может сразу присутствовать на матче. ЧМ по хоккею также смогут посетить лица, уже перенесшие коронавирус.

«Арена Рига» © Наталия Федосенко/ТАСС

Как сообщает BNS, на данный момент попасть на матчи мирового первенства могут только болельщики из Великобритании и Финляндии.

«Арена Рига» сможет вместить до 2660 зрителей, а Олимпийский спортивный центр — до 1058 человек.

Отмечается также, что стоимость билетов на последние матчи группового турнира составляет 110 евро, на матчи четвертьфиналов — 165 евро, на полуфиналы — 220 евро, на матч за третье место — 280 евро, а на финал — 340 евро.

Чемпионат мира по хоккею начался в Риге 21 мая, а завершится 6 июня.



Как писал ранее «Ридус», около гостиницы Radisson Blu Hotel Latvija в центре Риги, где проживают участники чемпионата мира по хоккею, государственный флаг Белоруссии поменяли на бело-красно-белый. Замену собственноручно провели министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс и мэр Риги Мартиньш Стакис. По словам градоначальника, в Риге не должны висеть флаги, символизирующие режим, который занимается государственным терроризмом.