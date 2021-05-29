найти ×
   
  • USD +0.13
    73.59
  • EUR +0.02
    89.67
СохранитьСохранено0
×

003884

Названы страны, гражданам которых разрешили посещать матчи ЧМ по хоккею

Small f1a6d446e0
Сборная России на ЧМ по хоккею в Риге © AP/TASS

Сборная России на ЧМ по хоккею в Риге © AP/TASS

С 1 июня на матчах чемпионата мира по хоккею в Риге смогут присутствовать иностранные болельщики, но только из эпидемиологически безопасных стран.

Такое решение приняло правительство Латвии.

«Билеты смогут приобрести только болельщики из тех стран, по прибытии из которых в Латвию не требуется самоизоляция», — сказал на пресс-конференции член правления организатора ЧМ ООО «Hokeja akadmija» Эдгар Бунцис.

Он уточнил, что при этом потребуется сертификат о вакцинации от COVID-19, причем после ее завершения должно пройти 14 дней. Однако в случае вакцинации препаратом AstraZeneca должно пройти 22−90 дней после первой прививки, и уже после введения второй дозы зритель может сразу присутствовать на матче. ЧМ по хоккею также смогут посетить лица, уже перенесшие коронавирус.

«Арена Рига» © Наталия Федосенко/ТАСС

Как сообщает BNS, на данный момент попасть на матчи мирового первенства могут только болельщики из Великобритании и Финляндии.

«Арена Рига» сможет вместить до 2660 зрителей, а Олимпийский спортивный центр — до 1058 человек.

Отмечается также, что стоимость билетов на последние матчи группового турнира составляет 110 евро, на матчи четвертьфиналов — 165 евро, на полуфиналы — 220 евро, на матч за третье место — 280 евро, а на финал — 340 евро.

Чемпионат мира по хоккею начался в Риге 21 мая, а завершится 6 июня.

Как писал ранее «Ридус», около гостиницы Radisson Blu Hotel Latvija в центре Риги, где проживают участники чемпионата мира по хоккею, государственный флаг Белоруссии поменяли на бело-красно-белый. Замену собственноручно провели министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс и мэр Риги Мартиньш Стакис. По словам градоначальника, в Риге не должны висеть флаги, символизирующие режим, который занимается государственным терроризмом.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

00206

Подведены итоги переговоров Путина и Лукашенко и Путин

Small f1a6d446e0
Встреча президента РФ Путина и президента Белоруссии Лукашенко в Сочи © Михаил Климентьев/ТАСС

Встреча президента РФ Путина и президента Белоруссии Лукашенко в Сочи © Михаил Климентьев/ТАСС

В Сочи завершились двухдневные переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

В результате лидеры двух стран достигли ряда договоренностей.

В частности, речь идет о выделении второго транша российского госкредита, а также о расширении географии полетов авиакомпании «Белавиа» в РФ.

«Окончательно решен вопрос о перечислении второго транша государственного кредита. Достигнута договоренность об открытии новых рейсов „Белавиа“ в российские города», — сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул Первого».

Накануне Путин и Лукашенко беседовали более 5 часов, а в субботу переговоры продолжились.

Как писал ранее «Ридус», на встрече Лукашенко заявил о попытках его противников раскачать ситуацию в Белоруссии «до уровня августа прошлого года» после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair. Президент Белоруссии также пообещал показать Путину документы, связанные с посадкой лайнера.

Кроме того, Лукашенко напомнил о непростой ситуации, в которую попала авиакомпания «Белавиа» из-за санкций Запада.

Как известно, они были вызваны инцидентом с самолетом Ryanair, который 23 мая следовал из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии и был вынужден приземлиться в Минске из-за сообщения о минировании. На борту лайнера находились один из основателей Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка, гражданка России Софья Сапега. Их в результате задержали.

После этого случая Евросоюз запретил белорусским авиакомпаниям полеты на территорию Еврозоны, а Украина закрыла свое воздушное пространство для самолетов, зарегистрированных в Белоруссии.

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Путешествия
«Давайте вместе»: японский миллиардер начал сбор команды для полета на Луну
0012892читать позжечитаю позже
История
Нелегкая судьба «Веры Фигнер»: под Пермью нашли затонувший колесный пароход
308582читать позжечитаю позже

главное


Юмор
«Будущий Ньютон»: как брат упал на голову котенку вместо яблока

Ждут ли его великие открытия?

9019918читать позжечитаю позже

Животные
«Хочу всегда быть рядом»: кот заменил ребенку плюшевого мишку29 марта

Малыш оказался не против этого.

25013974читать позжечитаю позже