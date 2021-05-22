«Цивилизованный путь»: Госдума заставит IT-гигантов «приземлиться» в России

В Госдуму внесен законопроект, который выведет отношения между зарубежными IT-гигантами и органами власти РФ на новый уровень. Депутаты намерены обязать иностранные цифровые компании открыть в России свои официальные представительства или филиалы. В пояснительной записке к законопроекту указано, что эти структуры должны будут «в полном объеме представлять интересы IT-корпораций» и «являться основными каналами взаимодействия российских регуляторов с ними».

Сотрудничать с технологическими гигантами очень непросто, отметил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

«Наши запросы постоянно переадресовываются в Ирландию, в Калифорнию, в какие-то юридические службы. Все это блокирует попытку выстроить внятный диалог и прозрачные отношения. Теперь, когда у нас появится необходимая нормативная база, взаимодействие должно наладиться», — пояснил парламентарий.

Мы предлагаем иностранным IT-корпорациям удобный механизм обмена юридически значимой информацией через личные кабинеты в системе Роскомнадзора. Я думаю, что такой механизм снимет глобальные вопросы, касающиеся объема денежных средств, которые зарабатывают в России зарубежные IT-гиганты, а также даст ключ к решению частных проблем российских пользователей иностранных сервисов, чьи права часто нарушаются. Позднее компании смогут объединить свои личные кабинеты в системе РКН с кабинетами налогоплательщика, — добавил Горелкин.

По его мнению, подавляющее большинство корпораций, работающих в России, уже готовы к открытию своих представительств. «Принятие закона о „приземлении“ станет для них еще одним поводом наконец это сделать», — заключил депутат.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание, что в первую очередь законопроект коснется компаний Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Google, мессенджеров WhatsApp, Viber, Telegram и платформы WorldOfTanks.

Пока эти гиганты не спешат комментировать данную инициативу. Почему? Видимо, потому, что сказать против нее нечего. Госдума предлагает исключительно цивилизованное решение вопроса, соответствующее международной практике и правилам, уже установленным в ряде стран. Вряд ли на Западе упустили бы шанс обвинить нас в „очередном наступлении“ на демократию, права и свободы, окажись в законопроекте хоть что-то, к чему можно придраться, — заметил Володин.

«Россия предлагает „гостю“, который неплохо у нас обосновался и зарабатывает баснословные деньги, жить и отвечать по российским законам, а не по своему корпоративному уставу, составленному в одной из западных или иных столиц. Мы не делали секрета из того, что собираемся принять закон, обязывающий IT-компании с ежедневной аудиторией от 500 тысяч человек открывать в России свои представительства. Не скрывали, что намерены установить меры воздействия для тех, кто этого не сделает. У зарубежных компаний была возможность пойти по пути саморегулирования. Не пошли. Значит, необходимо законодательное регулирование», — подытожил политик.

Ранее председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения АЮР Александр Журавлев заявил, что в России сложилась несправедливая ситуация, когда зарубежные IT-гиганты могут практически безнаказанно игнорировать требования национальных законов, а отечественные цифровые компании вынуждены работать по всем правилам, установленным государством.

«Если иностранная платформа не исполняет обязанности, ей в качестве стимулирования нужно уплатить штраф. Но эти штрафы, по сути, бумажные, юридически мы не можем вынудить их платить. Встает вопрос равноприменимости российского права. Поэтому закон о „приземлении“ зарубежных IT-корпораций в России, благодаря которому они больше не смогут пренебрегать нормами нашего законодательства, как никогда важен», — сказал Журавлев.