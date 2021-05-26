Зачем Госдума хочет ввести единый измеритель аудитории онлайн-ресурсов

В мае в Госдуму был внесен законопроект о едином измерителе интернет-аудитории. Документ направлен на обеспечение «достоверности и полноты» данных, полученных в результате исследований аудитории сетевых СМИ, социальных сетей и других онлайн-платформ. Если законопроект примут, то до 1 августа 2021 года Роскомнадзор должен будет определить организацию, которая возьмет на себя обязанности измерителя.

Сегодня всевозможные структуры, размещая рекламу в Сети, вынуждены пользоваться данными самих онлайн-площадок и специальных интернет-измерителей (в России это «Яндекс» и Google). Подобные системы измерения непрозрачны, что позволяет онлайн-платформам нарочно завышать численность аудитории, а следовательно, и стоимость оказываемых услуг по размещению рекламы.

Закон позволит бизнесу и государству получать точную информацию о востребованности того или иного контента в Сети. Сейчас мы видим разрозненную отчетность, полученную из различных источников. Из-за этого никто не может увидеть единую картину интернет-аудитории. К сожалению, множественные измерители непрозрачны, мы не знаем, кто имеет доступ к данным о пользователях, с какой целью эти данные будут использоваться. Государству тоже необходимо понимать, сколько человек, например, посмотрели тот или иной фильм, снятый за счет госфинансирования, чтобы оценить эффективность финансовых вливаний из бюджета. На телевидении давно существует практика универсального измерителя. Подобная система упрощает планирование рекламных бюджетов и делает отчетность прозрачной, — рассказал в интервью ridus.ru автор инициативы — член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

В законопроекте прописаны четкие критерии определения организации-измерителя, добавил парламентарий. По его словам, такая компания станет проводить исследования аудитории по «понятной методологии», которую «примут как участники рынка, так и государство».



«Измеритель не имеет права являться посредником в каких-либо рекламных акциях, предоставлять информацию о пользователях коммерческим структурам. В этом вопросе наша страна движется в рамках глобального тренда. В США, Великобритании, Китае и в Индии уже действуют подобные измерители», — заявил Горелкин.

Еще законопроект о едином измерителе тесно связан с законом о «приземлении» иностранных IT-платформ в российской юрисдикции, подчеркнул депутат.

«Один из критериев внесения платформ в соответствующий реестр — это суточная аудитория, которая должна составлять не менее 500 тысяч пользователей. Как это считать? Я думаю, здесь нам поможет единый измеритель. При этом подключиться к единому отраслевому стандарту обязана любая платформа. Не должно быть такого, что отечественные компании работают по одним правилам, а иностранные — по другим», — заключил Антон Горелкин.