«Лицо в синяках»: в Сети прокомментировали видео с Романом Протасевичем
- 24 мая 2021, 22:14
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В Сети появилось видеообращение задержанного в Минске Романа Протасевича.
По данным СМИ, оно опубликовано одним из провластных телеграм-каналов.
На видео Протасевич утверждает, что проблем со здоровьем у него нет, и с ним обращаются корректно. Он также сообщил, что дает признательные показания.
Однако пользователи Сети отметили, что держится Протасевич очень напряженно и говорит словно по-написанному.
Кроме того, комментаторы заметили на его лице странные следы, похожие на синяки.
«Лицо в синяках — это называется обращаются корректно?!», — говорится в одном из комментариев. «Слава богу живой…», — радуется другой пользователь.
Напомним, 23 мая самолет, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске якобы из-за сообщения о бомбе на борту. В результате был арестован летевший этим рейсом журналист Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью «организация массовых беспорядков». Ему может грозить наказание до 15 лет лишения свободы или даже смертная казнь.
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