«Ага, верим»: в Сети усомнились в угрозе ХАМАС взорвать самолет Ryanair
- 24 мая 2021, 18:53
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В Минтрансе Белоруссии рассказали, что сообщение о минировании самолета Ryanair пришло по электронной почте от имени организации ХАМАС.
Глава ведомства Артем Сикорский зачитал текст этого письма.
В нем, в частности, говорится о том, что солдаты ХАМАС требуют от Израиля прекратить огонь в секторе Газа и призывают Евросоюз отказаться от поддержки Израиля в этой войне.
«Известно, что участники Delfi Economic Forum возвращаются домой рейсом 4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом», — говорится в сообщении.
Сикорский добавил, что Минск не оказывал давления на принятие командиром воздушного судна решения о посадке в столице Белоруссии.
Глава Минтранса также выразил надежду, что ЕС не введет запрет на полеты через Белоруссию.
Между тем в Сети с недоверием отнеслись к данному заявлению.
Напомним, 23 мая самолет, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске якобы из-за сообщения о бомбе на борту. В результате был арестован летевший этим рейсом журналист Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью «организация массовых беспорядков». Ему может грозить наказание до 15 лет лишения свободы или даже смертная казнь.
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