Европа возмущена инцидентом с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске
- 23 мая 2021, 20:10
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Европейские политики выразили свое возмущение в связи с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минском аэропорту.
В частности, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал этот случай недопустимым и заявил о необходимости единой европейской позиции по данному инциденту.
«Угон рейса Ryanair белорусскими властями недопустим. Необходима твердая и единая реакция европейцев», — написал глава французского МИД в Twitter. Он потребовал, чтобы всем пассажирам этого рейса, включая возможных белорусских оппозиционеров, разрешили незамедлительно покинуть Белоруссию.
В свою очередь премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал «насильственное приземление коммерческого самолета для задержания журналиста беспрецедентным шокирующим актом». «Мы требуем, чтобы все пассажиры были незамедлительно освобождены», — написал он в Twitter.
Мицотакис добавил, что Европейский совет должен выступить завтра с обращением о необходимости усиления давления на Белоруссию.
Высшее руководство ЕС и власти Литвы также выразили свое негодование по поводу случившегося, а премьер Польши призвал запретить полеты белорусских авиакомпаний над странами Евросоюза.
Кроме того, эксперт по проблемам российско-белорусских отношений Дмитрий Болкунец назвал экстренную посадку самолета «актом международного терроризма» и предложил закрыть небо Белоруссии для воздушных судов.
Напомним, на борту самолета, выполнявшего рейс RF4978 из Афин в Вильнюс, находились 123 человека, в том числе бывший главный редактор оппозиционного белорусского Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. При проверке документов в аэропорту Минска он был задержан.
По информации пресс-службы аэропорта, пилоты сами запросили посадку в Минске «из-за сообщения о минировании».
Команду принять в минском аэропорту самолет авиакомпании Ryanair с якобы заложенной на борту бомбой отдал лично президент Белоруссии Александр Лукашенко. Для сопровождения пассажирского борта с аэродрома Барановичи был поднят в воздух МиГ-29, который, по словам первого заместителя командующего ВВС и войсками ПВО Андрея Гурцевича, «получил задачу осуществлять контроль и, в случае необходимости, оказать помощь гражданскому судну осуществить безопасную посадку на аэродром Минск-2».
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