Европа возмущена инцидентом с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске

Европейские политики выразили свое возмущение в связи с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минском аэропорту.

В частности, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал этот случай недопустимым и заявил о необходимости единой европейской позиции по данному инциденту.

«Угон рейса Ryanair белорусскими властями недопустим. Необходима твердая и единая реакция европейцев», — написал глава французского МИД в Twitter. Он потребовал, чтобы всем пассажирам этого рейса, включая возможных белорусских оппозиционеров, разрешили незамедлительно покинуть Белоруссию.

В свою очередь премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал «насильственное приземление коммерческого самолета для задержания журналиста беспрецедентным шокирующим актом». «Мы требуем, чтобы все пассажиры были незамедлительно освобождены», — написал он в Twitter.

Мицотакис добавил, что Европейский совет должен выступить завтра с обращением о необходимости усиления давления на Белоруссию.

Высшее руководство ЕС и власти Литвы также выразили свое негодование по поводу случившегося, а премьер Польши призвал запретить полеты белорусских авиакомпаний над странами Евросоюза.

Самолет, на котором летел Протасевич © t. me/breakingmash

Кроме того, эксперт по проблемам российско-белорусских отношений Дмитрий Болкунец назвал экстренную посадку самолета «актом международного терроризма» и предложил закрыть небо Белоруссии для воздушных судов.

Напомним, на борту самолета, выполнявшего рейс RF4978 из Афин в Вильнюс, находились 123 человека, в том числе бывший главный редактор оппозиционного белорусского Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. При проверке документов в аэропорту Минска он был задержан.



По информации пресс-службы аэропорта, пилоты сами запросили посадку в Минске «из-за сообщения о минировании».

Команду принять в минском аэропорту самолет авиакомпании Ryanair с якобы заложенной на борту бомбой отдал лично президент Белоруссии Александр Лукашенко. Для сопровождения пассажирского борта с аэродрома Барановичи был поднят в воздух МиГ-29, который, по словам первого заместителя командующего ВВС и войсками ПВО Андрея Гурцевича, «получил задачу осуществлять контроль и, в случае необходимости, оказать помощь гражданскому судну осуществить безопасную посадку на аэродром Минск-2».