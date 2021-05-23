«Смерти подобно»: в ГД назвали «самую страшную» санкцию против США

Когда Россия достроит «Северный поток-2», это будет «самая страшная экономическая и геополитическая санкция против США», заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

По его словам, после завершения этого проекта Белый дом потеряет контроль над Европой, и тогда Москва сможет диктовать Вашингтону «любые условия».

Шерин отметил, что появление альтернативного канала поставки газа в Европу лишит Украину огромных денег за транзит топлива, которые Россия пока вынуждена ей платить.

«Таким образом, Украина будет уже внимательно слушать, что скажет Россия, и не будет шантажировать Европу сбоями, перебоями в поставке российского газа», — объяснил депутат в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Он добавил, что США придется в одностороннем порядке снимать свои санкции с РФ, потому что контроль над европейскими странами будет потерян.

«Сегодня надо все усилия направить на то, чтобы достроить „Северный поток-2“, потому что это смерти подобно для США и Украины», — подчеркнул Шерин.

По его мнению, все действия, направленные против России, необходимо фиксировать и откладывать в «копилочку» для того, чтобы в перспективе «воздать должное».

Как писал ранее «Ридус», судно «Фортуна» продолжило работы по укладке труб для газопровода «Северный поток-2″ в водах Германии.

Трубоукладчик «Фортуна» © YouTube

Также продолжается укладка труб для «Северного потока-2» в датских водах. Ее проводит судно «Академик Черский».

В пятницу трубоукладчик «Академик Черский» и еще 12 судов (принимающие участие в строительстве «Юрий Топчев», «Владислав Стрижов» и «Балтийский» плюс девять судов российской «Морской спасательной службы») попали под санкции США. Однако ключевого участника строительства трубопровода, компанию Nord Stream 2 AG и ее главу Маттиаса Варнига, американские санкции не коснулись.

Как объяснила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, принимая решение отказаться от использования санкций в отношении Nord Stream 2 AG, американские власти руководствовались стремлением поддерживать конструктивные отношения с Германией, а также учитывали ряд «глобальных факторов». Псаки также признала, что остановить из Вашингтона строительство готового на 95% газопровода уже практически невозможно.