Вашингтон признал тщетными попытки остановить «Северный поток 2»

В Белом доме признали, что уже практически невозможно остановить строительство газопровода «Северный поток 2».

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки напомнила на брифинге, что когда Джо Байден занял свой пост, трубопровод был уже завершен на 95%.

«Каким же образом мы могли бы остановить проект в другой стране, который готов на 95%?» — приводит газета «Известия» ее слова, обращенные к журналисту, утверждавшему, что власти США могли бы помешать строительству трубопровода, но не делают этого.

Псаки заявила, что Вашингтон предпринимал необходимые меры, чтобы помешать осуществлению проекта. «Мы продолжали демонстрировать, что считаем это плохим планом, мы также предприняли действия в последние несколько дней, которые были направлены на то, чтобы четко это показать», — отметила она.

По ее словам, принимая решение отказаться от использования санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG, американские власти руководствовались стремлением поддерживать конструктивные отношения с ФРГ, а также учитывали ряд «глобальных факторов».

«Северный поток 2» © dpa/picture-alliance/ТАСС

На днях было сделано заявление, что Белый дом отказывается от санкций в отношении юридического лица и генерального директора, курирующего строительство российского газопровода «Северный поток 2». По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, это решение отвечает американским национальным интересам.

При этом 18 мая, представители Госдепартамента выступили за введение рестрикции в отношении четырех российских судов, которые задействованы в прокладке газопровода.

Как писал «Ридус», строительство газопровода «Северный поток 2» почти полностью реализовано. На сегодняшний день осталось построить еще 80 километров.

