Двое сотрудников Росгвардии погибли во время учений в Мурманской области
- 21 мая 2021, 20:38
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Во время тренировочных занятий на берегу Кольского залива погибли два сотрудника СОБР Росгвардии.
Как рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах, по предварительной информации, трагедия произошла во время беспарашютного десантирования с борта вертолета на палубу корабля.
В настоящее время военные следователи проводят доследственную проверку на наличие признаков преступления по статье «Халатность».
В пресс-службе управления Росгвардии по Мурманской области сообщили агентству, что родственникам погибших будет оказана необходимая помощь. Командование и личный состав выражают глубокие соболезнования в связи с гибелью росгвардейцев.
Как уточняет издание «Подъём» со ссылкой на мурманские СМИ, росгвардейцы погибли в результате обрыва троса, по которому они должны были спускаться из вертолета на борт корабля.
Ранее «Ридус» писал о том, что в Дагестане на учениях затонул бронетранспортер с двумя военнослужащими. Инцидент произошел во время десантирования машины с корабля в Каспийском море.
Также сообщалось, что во время танковых занятий на одном из полигонов в Забайкальском крае погиб инструктор.
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