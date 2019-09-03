найти ×
   
  • USD +0.28
    66.91
  • EUR +0.03
    73.20
СохранитьСохранено0
×

3025991

На полигоне в Забайкалье погиб танкист-инструктор

Small f1a6d446e0
© минобороны.рф

© минобороны.рф

Во время танковых занятий на одном из полигонов в Забайкальском крае погиб инструктор.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО), инцидент произошел в ходе выполнения плановых занятий по вождению боевых машин с преодолением водной преграды.

Когда под водой заглох один из танков, проходивший обучение механик-водитель успешно покинул боевую машину, однако проводивший занятие опытный контрактник-инструктор до конца пытался спасти танк и в итоге погиб, приводит агентство сообщение пресс-службы.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливает комиссия ВВО совместно с правоохранительными органами.

Ранее «Ридус» писал о том, что во время учений, проходивших в Хасанском районе Приморского края, два морских пехотинца Тихоокеанского флота попали под обстрел, в результате чего один из них погиб.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Страх кота оказался сильнее закона всемирного тяготения
270179248читать позжечитаю позже
Интернет
Дочь похвасталась русской красавицей-мамой и прославилась в зарубежных СМИ
8011314читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Британские ученые предложили наркотики для лечения алкоголизма

По их мнению, экстази - идеальный препарат для психотерапии.

0013838читать позжечитаю позже

Наука и техника
Как неандертальцы делали клей21 августа

Ученые проверили старинный метод в ходе эксперимента.

-109510читать позжечитаю позже