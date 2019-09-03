На полигоне в Забайкалье погиб танкист-инструктор

Во время танковых занятий на одном из полигонов в Забайкальском крае погиб инструктор.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО), инцидент произошел в ходе выполнения плановых занятий по вождению боевых машин с преодолением водной преграды.

Когда под водой заглох один из танков, проходивший обучение механик-водитель успешно покинул боевую машину, однако проводивший занятие опытный контрактник-инструктор до конца пытался спасти танк и в итоге погиб, приводит агентство сообщение пресс-службы.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливает комиссия ВВО совместно с правоохранительными органами.

Ранее «Ридус» писал о том, что во время учений, проходивших в Хасанском районе Приморского края, два морских пехотинца Тихоокеанского флота попали под обстрел, в результате чего один из них погиб.