На полигоне в Забайкалье погиб танкист-инструктор
- 03 сентября 2019, 08:23
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Во время танковых занятий на одном из полигонов в Забайкальском крае погиб инструктор.
Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО), инцидент произошел в ходе выполнения плановых занятий по вождению боевых машин с преодолением водной преграды.
Когда под водой заглох один из танков, проходивший обучение механик-водитель успешно покинул боевую машину, однако проводивший занятие опытный контрактник-инструктор до конца пытался спасти танк и в итоге погиб, приводит агентство сообщение пресс-службы.
В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливает комиссия ВВО совместно с правоохранительными органами.
Ранее «Ридус» писал о том, что во время учений, проходивших в Хасанском районе Приморского края, два морских пехотинца Тихоокеанского флота попали под обстрел, в результате чего один из них погиб.
Войти через социальные сети: