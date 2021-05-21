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Грандиозный туристический кластер в Крыму может затмить турецкую Анталью

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Крым © pixabay.com

Крым © pixabay.com

В условиях пандемии коронавируса Крым стал единственным российским регионом, увеличившим доход от туризма в 2020 году, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Отчитываясь о деятельности госсовета Республики Крым, он указал на важную роль туризма как экономического двигателя полуострова, отметив, что налоговые поступления в бюджет от туризма превысили в 2020 году 3,8 миллиарда рублей, что на 2,5% больше, чем в 2019 году.

«Прямые доходы от отрасли в общей сумме налогов составили 7,8% против 7,5% в 2019 году», — цитирует Аксенова ФАН.

Он также рассказал о грандиозном плане по созданию туристического кластера на 600 гектар в Сакском районе, который планируется разместить между селами Штормовое и Витино. По предварительным данным, реализация этого проекта позволит создать от 40 до 44 тысяч мест размещения туристов и более 30 тысяч рабочих мест.

По словам Аксенова, до конца нынешнего года будет подготовлено обоснование объемов бюджетных инвестиций, необходимых для создания обеспечивающей инженерной инфраструктуры.

Эксперты полагают, что такой туристический кластер может составить реальную конкуренцию другим мировым курортам и затмить турецкую Анталью.

Крымские курорты будут переполнены © instagram.com/ilya_chyzhykov

Крымские курорты будут переполнены. © instagram.com/ilya_chyzhykov

Кроме того, в настоящее время проводится технико-экономическое обоснование проекта набережной «Золотые пески России» в городе Евпатория. Согласно предварительным подсчетам, реализация данного проекта позволит создать 20 тысяч дополнительных мест пляжного отдыха, пять тысяч мест для размещения туристов в формате кемпингов, а также 6,5 тысяч парковочных мест и велостоянок. Посещать кластер смогут до 500 тысяч туристов в год, что позволит создать от пяти до десяти тысяч рабочих мест, пишет издание.

Ранее эксперты по туризму предупредили отправляющихся на отдых в Крым россиян об определенных опасностях, которые могут их подстерегать.

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