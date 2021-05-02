Россиян предупредили об опасностях отдыха в Крыму

Отправляющихся на отдых в Крым россиян ожидают определенные опасности.

Эксперты по туризму предупредили, что можно столкнуться с обманом еще на стадии бронирования жилья.

В частности, мошенники размещают в Сети объявления о сдаче в аренду квартир или домов, а после внесения клиентами предоплаты исчезают.

Кроме того, создаются сайты-клоны популярных интернет-ресурсов, где туристам предлагают забронировать несуществующие номера.

«Частный сектор стоит бронировать только на сайтах, которые обеспечивают верификацию собственника и гарантируют его надежность», — цитирует «МK» турагента Анну Пенкину.

Она также посоветовала с осторожностью относиться к предоставлению отелями и санаториями больших скидок при бронировании.

Крымские курорты будут переполнены © instagram.com/ilya_chyzhykov

Соблюдать меры предосторожности необходимо и тем, кто приезжают в Крым на собственных автомобилях. Дело в том, что бывают случаи, когда злоумышленники вскрывают машины и крадут ценные вещи. Отдыхавшая в прошлом году в Крыму москвичка Алена Зайцева рассказала изданию, что таким образом лишилась 50 тысяч рублей и трех телефонов.

Еще одна проблема полуострова — загрязненность воды в море. По данным газеты, многие туристы, купающиеся в черте города, попадают в больницу с диагнозом ротавирус.

Как писал ранее «Ридус», эпидемиологическая обстановка в Крыму к началу туристического сезона остается нестабильной. Об этом сообщила глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

С 1 мая в регионе начался ежегодный мониторинг морской воды на наличие холерного вибриона, а также возбудителя коронавирусной инфекции.