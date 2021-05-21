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В Совфеде обвинили ЕСПЧ в «привилегированном отношении» к Навальному

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Алексей Навальный. © Владимир Гердо/ТАСС

Алексей Навальный. © Владимир Гердо/ТАСС

Европейский суд по правам человека «демонстрирует привилегированное отношение» к блогеру Алексею Навальному и основанному им Фонду борьбы с коррупцией (ФБК признан в России иностранным агентом). Такое мнение высказала член временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в дела РФ Елена Афанасьева.

20 мая соратники Навального сообщили, что Европейский суд по правам человека дал приоритет делу о суде по признанию Фонда борьбы с коррупцией экстремистской организацией. Как подчеркивают навальнисты, все процедуры по делу, которые могут занимать годы, прошли за месяц, — отметила Афанасьева.

По ее мнению, повышенное внимание ЕСПЧ к Навальному и его структурам подтверждает, что Запад рассматривает «эти политические группировки» в качестве «собственного актива», передает ТАСС.

«Россия ведет системную работу по пресечению попыток Запада вмешаться в суверенные дела нашей страны, включая электоральные процессы», — добавил в интервью «РИА Новости» член комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Владимир Джабаров.

Сенатор заявил, что власти России могут в ближайшее время разработать дополнительные механизмы защиты от иностранного вмешательства во внутренние дела государства.

Напомним, 20 августа 2020 года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет, на борту которого он находился, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Алексея госпитализировали в местную больницу в состоянии комы и подключили к аппарату ИВЛ. Утром 22 августа его транспортировали в Германию.

Сторонники Алексея Навального и власти ЕС настаивают, что блогер был отравлен российскими спецслужбами.

Навальный вернулся в Россию после лечения в Германии 17 января. Его задержали в аэропорту Шереметьево и препроводили в СИЗО. Блогеру было предъявлено обвинение в систематическом нарушении порядка отбывания условного наказания по делу «Ив Роше».

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок на реальный. Теперь блогер проведет за решеткой два года и восемь месяцев.

До этого Алексей Навальный был признан виновным по двум уголовным делам. Речь идет о мошенничестве в особо крупном размере в отношении компании «Кировлес» и французского производителя косметики «Ив Роше».

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