В своем выступлении на просветительском марафоне «Новое знание» основатель SpaceX и Tesla Илон Маск затронул тему российско-американских отношений. Он утверждает, что одна из причин, по которой он откликнулся на приглашение поучаствовать в марафоне, — желание установить «больше коммуникаций» между РФ и США.

«Нам нужно налаживать больше контактов», — считает Маск.

«Это абсолютно правильная инициатива. Коммуникации должны быть не только между государственными деятелями, но и между руководителями корпораций, а также лидерами мнений. Возможно, в дальнейшем все это будет способствовать потеплению российско-американских отношений», — прокомментировал позицию Илона Маска заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН член Общественной палаты РФ Никита Данюк.

Эксперт отметил, что марафон «Новое знание» и общество «Знание» максимально деполитизированы. Они «основаны на принципах корректности и объективности».

Очень здорово, что Маск поучаствовал в марафоне. При этом он прекрасно знает, что мероприятие имеет государственную поддержку. Несмотря на негатив, существующий в отношениях между Россией и США, на Западе понимают, что наша страна — серьезный игрок на мировой арене. С нами хотят взаимодействовать, с нами считаются, нас ценят, — подытожил Данюк.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Калужской области Владислав Шапша обратились к Илону Маску с выгодным предложением.

В пятницу, 21 мая, Маск принял участие в просветительском марафоне «Новое знание». Бизнесмен рассказал россиянам, каким он видит мир через пятьдесят лет.