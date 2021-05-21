Сразу несколько губернаторов вышли к Илону Маску с выгодным предложением
- 21 мая 2021, 14:12
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил основателю SpaceX и Tesla Илону Маску наладить производство электроавтомобилей и прочей техники Tesla в Подмосковье. По мнению Воробьева, в возглавляемом им регионе работают лучшие кадры, а также есть вся необходимая инфраструктура.
Производство Mercedes уже здесь! Мы найдем для вас идеальное место, — приводит слова Воробьева «360».
С аналогичной инициативой выступил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Ранее компания Tesla общалась с представителями Департамента международной торговли (DIT) Великобритании. Есть информация, что Илон Маск и его окружение подыскивают место для строительства завода электрических транспортных средств.
В пятницу, 21 мая, Маск принял участие в просветительском марафоне «Новое знание». Бизнесмен рассказал россиянам, каким он видит мир через пятьдесят лет.
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