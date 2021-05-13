В Госдуме рассказали о мерах по «приземлению» IT-гигантов в России

Иностранные IT-корпорации, владеющие сайтами с аудиторией более полумиллиона россиян, будут обязаны открывать официальные представительства в России. Данная норма содержится в законопроекте, над которым сейчас работают депутаты Госдумы. Об этом сообщил глава комитета нижней палаты по инфополитике Александр Хинштейн.

Зарубежные цифровые ресурсы часто становятся площадками для тиражирования общественно опасной информации. Речь идет о пропаганде наркотиков, суицида, терроризма и экстремизма. Также через иностранные сайты распространяется детская порнография, отметил Хинштейн.

«При этом призвать нарушителей к ответственности в судебном порядке практически невозможно. IT-гиганты не имеют в России своих представительств. В лучшем случае они создают дочерние компании, которые не несут, как правило, никакой ответственности за политику корпораций. Наш законопроект обяжет владельцев крупных информресурсов с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тысяч человек открывать официальные представительства. Эти филиалы будут в полном объеме представлять интересы IT-гигантов и отвечать за их деятельность в государственных и судебных инстанциях», — заявил парламентарий.

Если IT-корпорации не захотят открывать в России свои представительства, то это может повлечь за собой запрет на распространение рекламы компании и принадлежащих ей интернет-ресурсов, запрет на проведение платежей в адрес того или иного сайта IT-гиганта, а также запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных пользователей. Кроме того, Роскомнадзор может оштрафовать онлайн-ресурс либо замедлить ему сетевой трафик, как это случилось недавно с соцсетью Twitter.

Важно, что все эти меры никоим образом не ущемляют интересы российских пользователей, не нарушают возможности работать с ресурсом, но создают экономические стимулы для соблюдения IT-гигантами нашего законодательства. Мы не изобретаем велосипед. В ряде стран уже введены жесткие меры по «приземлению» международных компаний на своих территориях. Пример той же Турции наглядно показывает, насколько эффективной может быть политика защиты цифрового суверенитета, — добавил депутат Госдумы Антон Горелкин.

Цифровая отрасль — это быстрорастущий рынок с постоянно меняющимися условиями. Поэтому говорить, что законопроект, обязывающий иностранные IT-корпорации открывать свои представительства в РФ, окончательно расставит все точки над i, конечно, нельзя, подчеркнул в интервью ridus.ru член Общественной палаты РФ, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.

«Я думаю, необходимо все время держать руку на пульсе, наблюдать, как будет меняться ситуация в связи с принятием такого законопроекта. В любом случае появление закона об открытии представительств зарубежных IT-гигантов — первый шаг к тому, чтобы заставить транснациональные IT-корпорации соблюдать законы нашей страны. Мы обязаны отстаивать свой суверенитет в цифровой сфере, а значит, необходимо поставить IT-корпорации перед выбором: или они продолжают зарабатывать в нашей стране деньги, уважая при этом национальное законодательство РФ и цифровые права граждан, или пусть уходят с российского рынка. Посмотрим, как будут работать уже озвученные меры принуждения. Если возникнут какие-то нюансы, то в этом случае, безусловно, потребуется принятие дополнительных решений», — подытожил эксперт.