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Госдума приняла социальные поправки «Единой России» в окончательном чтении

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© er.ru

© er.ru

В Госдуме приняли в окончательном чтении поправки «Единой России» для реализации социальных положений послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Речь идет о выплатах беременным, о пособиях на детей от 8 до 16 лет и о полной оплате больничного родителям детей до семи лет. Поддержку получат более двух миллионов российских семей.

Одним из главных нововведений является поддержка беременных женщин, вставших на учет на ранних сроках. Они находятся, что называется, в «горячей точке демографии». И поддержки им фактически никакой не оказывалось, лишь небольшие выплаты. При этом матерям страшно, что ребенка не на что будет кормить и обеспечивать. Им важно не обещание, как все будет хорошо потом, а поддержка здесь и сейчас, — прокомментировала председатель движения «Совет матерей России» Татьяна Буцкая.

Также она отметила поддержку одиноких родителей, воспитывающих детей до 16 лет. Чаще всего, считает Буцкая, таковыми являются женщины, которым приходится много работать, чтобы прокормить семью.

«Взыскание алиментов, которые могли бы облегчить положение подобной семьи, сейчас является проблематичным», — заключила Буцкая.

Что же касается оплаты больничного родителям детей до семи лет, то такую поддержку получат около полутора миллионов семей, рассказал ранее заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.

«На сегодняшний день существует страховой принцип оплаты больничного листа. Он предполагает, что только начиная с восьми лет больничный лист полностью возмещает заработную плату. Как мы понимаем, дети до семи лет, как правило, бывают у молодых родителей. У них неполный стаж, и для них находиться на больничном по уходу за ребенком означает существенные материальные потери для семьи», — заявил парламентарий.

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