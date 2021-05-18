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Госдума поддержала социальные инициативы «Единой России» во втором чтении

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© er.ru

© er.ru

Госдума приняла во втором чтении поправки «Единой России» для реализации социальных положений послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Речь идет о выплатах беременным, о пособиях на детей от 8 до 16 лет и о полной оплате больничного родителям детей до семи лет. Ожидается, что поддержку получат более двух миллионов семей.

Согласно законопроекту единороссов, беременные женщины, находящиеся в трудной жизненной ситуации, смогут получать от государства ежемесячное пособие в размере половины регионального прожиточного минимума.

Еще одно предложение партии — оплата больничного родителям детей до семи лет в размере 100% от заработка. Данная инициатива коснется полутора миллионов семей.

На сегодняшний день существует страховой принцип оплаты больничного листа. Он предполагает, что только начиная с восьми лет больничный лист полностью возмещает заработную плату. Как мы понимаем, дети до семи лет, как правило, бывают у молодых родителей, у них неполный стаж, и для них находиться на больничном по уходу за ребенком означает существенные материальные потери для семьи, — прокомментировал первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.

Что же касается пособий на детей от 8 до 16 лет, то право на них получат родители, у которых есть решение суда об уплате алиментов, либо единственные родители со среднедушевым доходом не выше прожиточного минимума в регионе.

В третьем чтении законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании Госдумы 19 мая.

Также «Единая Россия» добилась принятия в окончательном чтении законопроекта, предполагающего сохранение социальной доплаты за сельский стаж при переезде в город.

«Для тех, кто проработал в сельском хозяйстве не менее 30 лет и продолжает проживать в сельской местности, была установлена надбавка, равная 25% фиксированной выплаты к пенсии. Но если человек переезжал жить в город — допустим, к детям — или вообще просто деревня переименовывалась в городской округ, эта надбавка пропадала. С нашей точки зрения, это несправедливо. Поэтому мы внесли соответствующие поправки», — подчеркнул Исаев.

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Коты повторили культовую сцену из «Короля Льва» и покорили интернет

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Один в один.

Один в один.

Если вы хоть раз в жизни смотрели мультфильм «Король Лев», то вы точно помните ту знаменитую сцену падения Муфасы со скалы. Так вот, складывается ощущение, что главные герои этого ролика решили повторить культовый момент из мультика. Ну по крайней мере котик, который «играл» Шрама действовал очень убедительно.

Ролик с участием пушистых под названием «Где-то я это видел» набрал более 210 тысяч просмотров на сайте Imgur.

Комментаторов рассмешила разыгранная питомцами трагичная сцена:

Пххахахах, точно! Один в один «Король Лев».
В семье не без засранца.
Вот и среди людей есть такие же «друзья».
Это забавно, надеюсь, второй кот в порядке.

Ранее ridus.ru писал про кота, которого шокировал до глубины души фильм «Король Лев».

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