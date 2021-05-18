Госдума поддержала социальные инициативы «Единой России» во втором чтении

Госдума приняла во втором чтении поправки «Единой России» для реализации социальных положений послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Речь идет о выплатах беременным, о пособиях на детей от 8 до 16 лет и о полной оплате больничного родителям детей до семи лет. Ожидается, что поддержку получат более двух миллионов семей.

Согласно законопроекту единороссов, беременные женщины, находящиеся в трудной жизненной ситуации, смогут получать от государства ежемесячное пособие в размере половины регионального прожиточного минимума.

Еще одно предложение партии — оплата больничного родителям детей до семи лет в размере 100% от заработка. Данная инициатива коснется полутора миллионов семей.

На сегодняшний день существует страховой принцип оплаты больничного листа. Он предполагает, что только начиная с восьми лет больничный лист полностью возмещает заработную плату. Как мы понимаем, дети до семи лет, как правило, бывают у молодых родителей, у них неполный стаж, и для них находиться на больничном по уходу за ребенком означает существенные материальные потери для семьи, — прокомментировал первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.

Что же касается пособий на детей от 8 до 16 лет, то право на них получат родители, у которых есть решение суда об уплате алиментов, либо единственные родители со среднедушевым доходом не выше прожиточного минимума в регионе.

В третьем чтении законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании Госдумы 19 мая.

Также «Единая Россия» добилась принятия в окончательном чтении законопроекта, предполагающего сохранение социальной доплаты за сельский стаж при переезде в город.

«Для тех, кто проработал в сельском хозяйстве не менее 30 лет и продолжает проживать в сельской местности, была установлена надбавка, равная 25% фиксированной выплаты к пенсии. Но если человек переезжал жить в город — допустим, к детям — или вообще просто деревня переименовывалась в городской округ, эта надбавка пропадала. С нашей точки зрения, это несправедливо. Поэтому мы внесли соответствующие поправки», — подчеркнул Исаев.