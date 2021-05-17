Уголовные дела против двух экс-губернаторов закрыли по решению суда

Тверской суд Москвы закрыл уголовное дело в отношении экс-губернатора Ивановской области и аудитора Счетной палаты РФ Михаила Меня, которого обвиняли в растрате 700 миллионов рублей.

Также было закрыто дело о хищениях, заведенное на еще одного бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, преемника Меня.

«Уголовное дело против экс-губернатора Меня прекращено в связи с истечением срока давности, который истек в апреле. Подписка о невыезде с него снята», — сообщил «РИА Новости» его адвокат Мурад Мусаев.

По версии следствия, в 2011 году Мень, занимавший тогда пост губернатора Ивановской области, способствовал тому, чтобы компания «Ивановский бройлер» получила под видом займов 700 миллионов рублей. Следователи предположили, что эти средства были в итоге похищены преступной группой, организованной Менем совместно с бенефициарами группы компаний «Продо» — одной из крупнейших в России в сфере агробизнеса.

Михаил Мень © Пресс-служба Басманного суда/ТАСС

В растрате также обвиняли управляющего директора «Ивановского бройлера» Дмитрия Гришина. В итоге суд закрыл уголовное дело и в отношении него, сообщает «360».

Михаил Мень занимал пост ивановского губернатора в 2005 — 2013 годах, после чего вошел в правительство России. В 2013 — 2018 годах он руководил созданным незадолго до того федеральным министерством строительства и ЖКХ.

Его задержали в ноябре прошлого года. Ему грозило 10 лет лишения свободы. Свою вину он не признал.