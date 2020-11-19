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Обвиняемому в растрате 700 млн рублей Михаилу Меню избрали меру пресечения

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© Пресс-служба Басманного суда/ТАСС

© Пресс-служба Басманного суда/ТАСС

Экс-губернатору Ивановской области и бывшему главе Минстроя РФ Михаилу Меню, обвиняемому в растрате 700 миллионов рублей, избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Срок ее действия установлен до 18 января.

На этот период Меню запрещается выходить из дома больше чем на два часа в день, общаться с другими фигурантами и свидетелями, а также пользоваться интернетом, сообщает «РЕН ТВ».

Таким образом, Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия, по версии которого в 2011 году Мень, занимавший тогда пост губернатора Ивановской области, способствовал тому, чтобы компания «Ивановский бройлер» получила под видом займов 700 миллионов рублей.

Следствие полагает, что эти средства были в итоге похищены преступной группой, организованной Менем совместно с бенефициарами группы компаний «Продо» — одной из крупнейших в России в сфере агробизнеса.

Накануне стало известно, что Совет Федерации РФ единогласно дал Генеральной прокуратуре разрешение на задержание аудитора Счетной палаты Михаила Меня. В ходе заседания Совфеда спикер законодательного органа Валентина Матвиенко сообщила, что в СФ поступило представление Генпрокуратуры с просьбой разрешить привлечение аудитора в качестве обвиняемого.

Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Свою вину Мень не признает.

© © Пресс-служба Басманного суда/ТАСС

© © Пресс-служба Басманного суда/ТАСС


В июне 2019 года был задержан по обвинению в хищении Павел Коньков, преемник Меня в кресле губернатора Ивановской области. Параллельно с задержанием Конькова состоялись обыски и выемка документов в Ивановской облдуме, а также на предприятии «Ивановский бройлер».

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