Назван самый экологически чистый город мира

Составлен рейтинг городов мира, в которых самый низкий уровень загрязнения и выбросов углекислого газа, а также наибольшая площадь зеленых насаждений.

По результатам проведенного исследования аналитики британского сайта сравнения цен Uswitch поставили на первое место столицу Австралии Канберру.

Этот крупнейший на Пятом континенте город в большей степени полагается на солнечную энергию и ветряные электростанции, в итоге получая 48% энергии из экологически чистых источников.

Кроме того, Канберра имеет одни из самых низких баллов по шкале загрязнений, сообщает Independent.

На второй строчке в рейтинге расположился Мадрид, заслуживший высокую оценку экспертов благодаря достижениям в области энергетики и транспорта.

Тройку лидеров замкнул австралийский Брисбен, а в топ-10 вошли Дубай, Копенгаген, Франкфурт, Гамбург, Прага, Абу-Даби и Цюрих.

«Наше исследование выявило, какие города являются лидерами в области устойчивого развития, а какие должны делать больше для улучшения воздействия на окружающую среду», — приводит «РЕН ТВ» слова эксперта по энергетике Уилла Оуэна.

Как писал ранее «Ридус», Москва вошла в первую десятку мирового рейтинга городов с самым резким ростом цен на жилье. За год российская столица поднялась сразу на 62 строчки и занимает сейчас седьмое место. Стоимость жилья в городе увеличилась на 21,1%.