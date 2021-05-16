При обрушении трибуны в синагоге под Иерусалимом пострадали десятки человек

В результате обрушения трибуны в синагоге в еврейском поселении Гиват-Зеэв под Иерусалимом травмы получили более 50 человек.

По информации The Jerusalem Post погибли два человека.

В критическом и крайне тяжелом состоянии находятся 10 человек.

Как сообщает «РЕН ТВ», инцидент произошел во время празднования Шавуота — одного из главных еврейских праздников, во время которого принято совершать паломничество.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что в синагоге находились сотни верующих (по информации израильских СМИ, их было около 600). После обрушения верхнего яруса трибуны началась давка.

Предварительная причина обрушения — перевес.

Как сообщил главный раввин России Берл Лазар, российских паломников в синагоге не было.

Основанное в 1980-х годах еврейское поселение Гиват-Зеэв расположено на Западном берегу реки Иордана.

Ранее «Ридус» писал о том, что 29 апреля в результате давки на иудейском празднике Лаг ба-Омер на севере Израиля погибли 44 человека.

сообщалось, что в результате обрушения трибун на стадионе в индийском городе Сурьяпете пострадали около 60 человек. Они присутствовали на матче молодежного чемпионата по кабадди — популярной национальной индийской игре.