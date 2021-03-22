Обрушение трибун со зрителями на стадионе попало на видео

В результате обрушения трибун на стадионе в индийском городе Сурьяпете пострадали около 60 человек.

Они присутствовали на матче молодежного чемпионата по кабадди — популярной национальной индийской игре.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как заполненная зрителями трибуна внезапно полностью обваливается.

Зрители на других трибунах не могут поверить своим глазам и словно застывают от шока.

Как отмечает Life Shot, организаторы признались, что не ожидали такого наплыва зрителей. В результате деревянные трибуны не выдержали и обрушились всего через несколько минут после начала игры.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы строительные леса упали на пешеходов. Четыре человека, проходивших по Лубянскому проезду, получили травмы разной степени тяжести.

Также ridus.ru писал о том, что на Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение кровли на площади примерно в тысячу квадратных метров. В этот момент там находились восемь человек. Четырех из них извлекли из-под завалов в тяжелом состоянии, двое выбрались сами. Один из пострадавших вскоре умер в машине скорой помощи, остальных госпитализировали в Норильскую межрайонную больницу.