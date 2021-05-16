Власти Украины намерены отменить штрафы за въезд в Донбасс через Россию

Украина планирует отменить штрафы за въезд на неподконтрольные Киеву территории Донбасса через Россию.

Соответствующие изменения могут быть внесены в законодательство уже летом, заявил советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

В настоящее время за нарушение порядка въезда-выезда на неподконтрольную территорию Донбасса предусмотрен штраф в эквиваленте от 185 до 308 долларов.

«Это большая проблема, которая связана с тем, что, согласно действующему украинскому законодательству, граждане, которые выезжают через территорию России из ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей) или, наоборот, в ОРДЛО, штрафуются», — приводит «РИА Новости» слова Арестовича, сказанные им в эфире телеканала «Дом».

Гривны © ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин

Он отметил, что сейчас над этой проблемой работает вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, который считает существующую ситуацию недопустимой и надеется, что летом проблема будет решена.

Арестович добавил, что снятие данного запрета требует согласования с рядом ведомств.

Ранее Резников заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не примет приглашение президента РФ Владимира Путина встретиться в Москве. «Во время войны президент не может ехать в столицу и встречаться с человеком, который является представителем страны-агрессора», — сказал вице-премьер. По его словам, встреча Зеленского и Путина если и состоится, то в режиме «нормандского формата», как это было в 2019 году.

Напомним, 20 апреля украинский президент предложил Путину «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война».

Путин в ответ заявил, что готов обсудить с украинским лидером двусторонние отношения и будет только приветствовать желание Зеленского начать их восстанавливать.