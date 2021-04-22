Путин выразил готовность принять Зеленского в Москве
- 22 апреля 2021, 19:28
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Президент РФ Владимир Путин заявил, что готов обсудить двусторонние отношения с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Путин отметил, что, несмотря на попытки Киева разрушить отношения с Москвой, Россия будет только приветствовать желание Зеленского начать их восстанавливать.
При этом российский лидер указал на то, что предложения властей Украины о переносе контактной группы по Донбассу из Минска похожи на попытку уклониться от реального решения проблем.
Во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Путин подчеркнул, что если Зеленский хочет обсудить проблему Донбасса, сначала ему нужно встретиться с главами ДНР и ЛНР и только потом с российским руководством.
«Если он хочет обсуждать Донбасс — ему следует сначала встретиться с руководителями ДНР и ЛНР, а потом уже с российским, а если хочет обсудить двусторонние отношения — ждем в Москве в любое удобное время», — цитирует президента РФ ФАН.
На днях Зеленский предложил Путину встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война».
По словам политолога Дмитрия Солоникова, украинский президент своим предложением российскому лидеру о встрече в Донбассе «играет», копируя повестку западных политических кругов, и показывает им, что Киев пытается урегулировать ситуацию в регионе. По мнению Солоникова, условия Зеленского неприемлемы, поэтому Путин, скорее всего, не ответит на предложение.
Напомним, недавно правящая украинская партия «Слуга народа» потребовала разорвать дипломатические отношения с Россией. В партии Зеленского также призвали работающих на территории РФ украинцев вернуться на родину.
Кроме того, власти Незалежной призвали Европу и Америку усилить санкции против Москвы и обвинили Россию в усилении военных у своих северо-восточных границ.
Войти через социальные сети: