В ГД предложили провести в Москве переговоры между Израилем и Палестиной

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Москва может стать местом переговоров по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Он отметил, что МИД и Госдума готовы предоставить московскую площадку для созыва другого «квартета» — ближневосточного в чисто географическом смысле.

Слуцкий уточнил, что участие в переговорах могли бы принять Израиль, Палестина, а также те арабские страны, которые установили дипломатические отношения с Израилем в последнее время — Египет, Иордания, ОАЭ и Саудовская Аравия как автор арабской мирной инициативы.

«Но это пока намерение, которое не реализовано. Надо, думаю, действительно делать шаги, чтобы ближневосточный „квартет“ был созван в самое ближайшее время», — приводит газета «Известия» слова парламентария, сказанные в эфире программы «Соловьев LIVE» на Youtube.

Слуцкий добавил, что депутаты Госдумы ежедневно поддерживают связь с коллегами с той и с другой стороны конфликта.

Между тем представитель Европейского союза по ближневосточному мирному урегулированию Свен Купманс проводит в настоящее время консультации для созыва встречи «квартета» международных посредников (ЕС, ООН, Россия, США) по ближневосточному урегулированию. Об этом сообщил «РИА Новости» постоянный палестинский представитель при ЕС, посол в Бельгии и Люксембурге Абд ар-Рахим аль-Фара. Он выразил надежду, что «квартет» поспособствует «прекращению нарушений прав палестинцев».

Ближневосточный «квартет» — группа, созданная при участии ЕС, России, США и ООН для консолидации усилий по мирному урегулированию арабо-израильского конфликта.

Ранее зарубежные СМИ раскрыли детали египетского плана перемирия между Израилем и сектором Газа.



Также стало известно, что представители Китая, Норвегии и Туниса предложили созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН, чтобы обсудить проблему эскалации напряженности на палестино-израильской границе.



Напомним, обострение палестино-израильского конфликта произошло в начале мая этого года, когда израильский суд постановил выселить из Восточного Иерусалима несколько арабских семей, дома которых до 1948 года принадлежали евреям. За этим последовала волна массовых беспорядков и межэтнических столкновений.

10 мая в ситуацию вмешалось движение ХАМАС, после чего между Израилем и сектором Газа начался обмен обстрелами. Из Газы было выпущено в общей сложности 1800 ракет. В то же время 160 самолетов ВВС Израиля атаковали укрепления боевиков ХАМАС.

По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской — почти 140, в том числе почти 40 детей.