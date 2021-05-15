Стало известно о египетском плане перемирия между Израилем и Газой

Зарубежные СМИ раскрыли детали египетского плана перемирия между Израилем и сектором Газа.

В нем содержатся пункты о замораживании строительства еврейских поселений на оккупированных палестинских территориях, а также о прекращении сноса палестинских домов и выселении палестинских семей в восточном Иерусалиме.

Как сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники, Египет пытается выступить в роли посредника между Израилем и сектором Газа, развязавшими военный конфликт.

По информации телеканала, Египет также предлагает противоборствующим сторонам уважать мусульманские и христианские святыни в Иерусалиме, прекратить произвольные аресты и насилие против палестинцев со стороны военных, а также запретить палестинским движениям запускать ракеты из сектора Газа.

По данным источников, в ходе переговоров при посредничестве Египта предполагается определить время наступления перемирия.

Очередной виток конфликта в Газе / © AP/TACC

Напомним, обострение палестино-израильского конфликта произошло в начале мая этого года, когда израильский суд постановил выселить из Восточного Иерусалима несколько арабских семей, дома которых до 1948 года принадлежали евреям. За этим последовала волна массовых беспорядков и межэтнических столкновений.

10 мая в ситуацию вмешалось движение ХАМАС, после чего между Израилем и сектором Газа начался обмен обстрелами. Из Газы было выпущено в общей сложности 1800 ракет. В то же время 160 самолетов ВВС Израиля атаковали укрепления боевиков ХАМАС. В результате нового витка конфликта в Газе погибли девять израильтян и 115 палестинцев. Более 600 человек с обеих сторон получили различные ранения.

15 мая в результате ракетного удара израильских ВВС по сектору Газа рухнуло 11-этажное здание, в котором располагались офисы местных и международных СМИ, в том числе телеканала Al Jazeera и агентства Associated Press. Момент обрушения попал на видео.



Ранее стало известно, что представители Китая, Норвегии и Туниса предложили созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН, чтобы обсудить проблему эскалации напряженности на палестино-израильской границе.