Пашинян попросил у России военную помощь

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать военную помощь.

В своем письме Пашинян отметил, что она необходима в связи с ситуацией в Сюникской области, приграничной с Азербайджаном.

Об этом и. о. главы правительства Армении сообщил во время внеочередного заседания парламента.

По информации Минобороны Армении, 12 мая азербайджанские военные попытались провести работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков Сюникской области. Сложившуюся ситуацию в этом районе обсудили главы МИД Армении и России Ара Айвазян и Сергей Лавров.

Ереван расценил данный инцидент как спланированную провокацию. Прокуратура Армении возбудила уголовное дело о нарушении территориальной целостности, поскольку азербайджанские войска пересекли государственную границу.

Армения направила в ОДКБ официальное обращение по ситуации в Сюникской области.

Выступая в парламенте, Пашинян заявил, что 13 мая была достигнута договоренность о том, что азербайджанские военные покинут территорию Армении. Он добавил, что в ходе телефонного разговора с Путиным «подходы сторон к проблеме были по существу идентичными».

Пашинян также объяснил, что сразу не обратился к российскому лидеру за помощью, так как накануне на самом высоком уровне было констатировано, что 14 мая войска должны были быть выведены. При этом, по словам Пашиняна, Баку выполнил соглашение лишь частично.

«Поскольку договоренность не выполнена полностью, сегодня я обратился к президенту России в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 1997 года и Договором об армяно-российской группировке войск для предоставления Армении в том числе военной помощи», — цитирует и. о. премьера Sputnik Армения.

Он также сообщил, что в рамках мандата ООН Франция готова оказать военную помощь в урегулировании ситуации на границе.

Напомним, 25 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян и правительство страны ушли в техническую отставку, которая необходима для проведения досрочных парламентских выборов. Пашинян остался исполнять обязанности главы кабмина.

Правящая фракция «Мой шаг», оппозиционные фракции «Процветающая Армения» и «Светлая Армения» и президент страны договорились о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов.

Досрочные парламентские выборы в Армении пройдут 20 июня. Соответствующий указ подписал президент страны Армен Саркисян.